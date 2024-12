Marchi storici: Jolly Colombani festeggia 100 anni

Dall’intuizione di un imprenditore illuminato, capace di valorizzare il patrimonio agricolo ferrarese con prodotti alimentari inediti per l’epoca, fino al posizionamento odierno di una marca che unisce i valori della tradizione, dell’innovazione e del giusto rapporto qualità-prezzo. Una marca presente sugli scaffali dei supermercati e in alberghi, ristoranti, mense e catering con succhi di frutta, conserve di pomodoro e conserve vegetali.

È la storia di un territorio e di una nazione intera quella celebrata ieri sera nella splendida cornice del Castello Estense di Ferrara per i 100 anni di Jolly Colombani, marchio di proprietà di Conserve Italia (nonché registrato nel Registro dei Marchi Storici di Interesse Nazionale al Ministero delle Imprese e del Made in Italy), fondato a Portomaggiore nel 1924 da un imprenditore visionario e grande benefattore quale è stato il commendatore Giulio Colombani.

Una storia che il Gruppo cooperativo ha voluto ricordare sia con la visita alla Casa Colombani nel centro di Ferrara, sia con uno spettacolo teatrale dedicato alla figura dell’imprenditore e alle sue intuizioni, un’opera a cura di Alessandro Pasetti, scrittore e giornalista, e interpretata da Alessio Di Clemente, direttore artistico di Blow Up Academy Ferrara e co-direttore di UltraCinema Art Festival Ferrara. L’evento si è poi concluso con una cena stellata a cura dello chef di casa a Ferrara come Igles Corelli, originario di Argenta.

“Sentiamo tutta la responsabilità di portare avanti una tradizione così significativa come quella avviata dal commendatore Giulio Colombani, che seppe cogliere le potenzialità agricole del territorio ferrarese introducendo innovazioni tecnologiche capaci di promuovere al meglio le produzioni locali” ha detto il presidente di Conserve Italia Maurizio Gardini nel corso del suo intervento. “Nel 1994 il nostro Gruppo cooperativo ha acquisito la società Massalombarda Colombani spa a cui apparteneva anche il marchio Jolly Colombani, entrato sin da subito a fare parte del nostro grande patrimonio di marchi storici che rappresentano l’eccellenza del Made in Italy e promuovono la filiera agricola, in particolare quella ferrarese ed emiliano-romagnola. Continueremo ad investire in innovazione per fare crescere Jolly Colombani, tutt’oggi nel cuore di tanti italiani e in particolare di tanti sportivi che ricordano le celebri sponsorizzazioni delle squadre di pallacanestro di Forlì e Cantù”.

I prodotti Jolly Colombani, ancora oggi caratterizzati nei packaging dal celebre folletto Jolly che fu lo stesso commendatore Colombani a ideare e disegnare, sono presenti sia nella Grande Distribuzione Organizzata (Gdo) che nel canale Foodservice (in particolare alberghi, mense e catering) con gamme dedicate ai succhi di frutta nei vari formati (tutti rigorosamente con confezioni eco-sostenibili in poliaccoppiato), polpe e passate di pomodoro, sughi pronti anche con ricette innovative come il ragù vegetale, legumi, mais dolce e piatti pronti come le zuppe. In occasione del suo centenario, Jolly Colombani ha presentato una nuova referenza esclusiva in edizione limitata: l’Amarena. Con il suo sapore intenso e irresistibile, il succo all’amarena di Jolly Colombani conquista per la perfetta armonia di gusto, risultando ideale in qualsiasi momento della giornata per chi cerca un piacere rinfrescante con un pizzico di carattere. La veste grafica, inoltre, è firmata da Francesco Poroli, illustratore e art director di fama internazionale, che con il suo stile inconfondibile fatto di linee e colori è riuscito a trasmettere la storicità del brand in chiave moderna e attuale.

“L’offerta odierna di Jolly Colombani è in linea con la grande capacità innovativa che questa marca ha saputo rappresentare nei decenni passati con celebri invenzioni come la marmellata di frutta mista Uvadòr, la Cotognata e il Minestrone Lampo, novità che hanno modificato le abitudini di consumo di milioni di famiglie italiane” ha sottolineato il direttore generale di Conserve Italia Pier Paolo Rosetti. “La politica di innovazione e valorizzazione che abbiamo portato avanti, ha permesso di collocare la marca nel suo posizionamento attuale, attento alla convenienza nei confronti del consumatore senza però rinunciare alla qualità, all’innovazione e alla filiera. Attualmente i prodotti a marchio Jolly Colombani generano un valore annuale nelle vendite pari a circa 24 milioni di euro, concentrate al 95% sul mercato italiano e con una crescita molto forte negli ultimi cinque anni (+112%). Il 70% di queste vendite riguarda il canale Foodservice. Siamo intenzionati a proseguire questo percorso di crescita, consapevoli delle potenzialità che Jolly Colombani può continuare ad esprimere”.

All’evento per i 100 anni di Jolly Colombani tenutosi ieri al Castello Estense sono intervenuti, tra autorità e ospiti, anche l’assessore alle attività produttive di Ferrara Francesco Carità, il sindaco di Codigoro Alice Zanardi (nella frazione di Pomposa è presente il principale stabilimento produttivo di Conserve Italia), l’assessore all’agricoltura di Portomaggiore Enrico Belletti e l’ex campione di pallacanestro Pierluigi Marzorati, bandiera del basket italiano e della Pallacanestro Cantù, che con la sua maglia numero 14 ha messo a segno alcune tra le imprese più importanti nella storia del club biancoblù.