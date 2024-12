Italia, terra di conquista per le catene del pollo

Alcuni l'hanno già battezzata "la guerra del pollo". Soprattutto, fa specie che il campo di battaglia sia l'Italia dove le grandi catene Usa si stanno dando battaglia a suon di nuove aperture. La "storica" KFC, Kentucky Fried Chicken, infatti, fresca dell'inaugurazione a Modena Ovest del suo primo ristorante della città, ha in programma per domani 7 dicembre l'apertura del nuovo punto a Roma mentre l'altro gigante Usa Popeys, dopo il successo dell’apertura del primo ristorante in Italia in via De Amicis a Milano, con oltre 20.000 ospiti in soli 12 giorni, raddoppia la sua presenza nel capoluogo meneghino inaugurando un nuovo locale martedì 10 dicembre in Corso Buenos Aires. E poi c'è il brand tutto italiano di Ric Chicken House.

Partiamo dalla catena del Colonnello Sanders che, come dicevamo, ha in agenda l'inaugurazione del nuovo ristorante a Roma, il decimo nella Capitale, questa volta in via Tuscolana. A oggi, dopo 10 anni di attività in Italia, il brand è presente in 16 regioni con 109 ristoranti e punta a raddoppiare questa cifra entro i prossimi tre anni.

L'altro punto di Modena pienamente operativo da oggi scommette anche sugli automobilisti e sull’enorme flusso di viaggiatori in transito tra l’autostrada del Sole e la via Emilia. L'insegna è infatti visibile da entrambe le arterie viabilistiche, grazie alla posizione strategica in viale Virgilio, in un’area commerciale dotata di grande parcheggio e con la prima corsia Drive-Thru di tutta l’Emilia-Romagna. Scelta strategica, perchè secondo l'azienda nel prossimo triennio questi locali rappresenteranno il 30% delle nuove aperture.

Raddoppia, invece, Popeyes Italia che dal 10 dicembre conquista "con l'atmosfera frizzante di New Orleans" una nuova zona di Milano, ossia quella della centralissima Corso Buenos Aires. In occasione di questa seconda apertura, sottolinea il comunicato ufficiale, "una nuova festa animerà l'inaugurazione del locale, per celebrare il gusto originale di New Orleans e far immergere i milanesi nell'autentico Nola- New Orleans Louisiana Lifestyle". Popeyes è la seconda più grande catena di ristoranti a base di pollo del mondo per numero di locali (dopo la rivale Kentucky Fried Chicken) con oltre 1.800 ristoranti.