Macfrut Academy: lectio magistralis su biotecnologie nell'ortofrutta

Lectio magistralis sulle Biotecnologie nelle produzioni ortofrutticole. È il nuovo appuntamento con la Macfrut Academy in programma giovedì 12 dicembre alle ore 17 (italiane) insieme al professor Bruno Mezzetti. La puntata è gratuita previa registrazione presso la piattaforma dell’Academy: https://academy.macfrut.com/.

La videolezione mette a disposizione del pubblico l’intervento di Bruno Mezzetti tenuto a Cesena Fiera in occasione del primo Macfrut Talk, il nuovo format ideato da Macfrut Academy insieme a Crédit Agricole Italia, per approfondire i temi del futuro dell’ortofrutticoltura in compagnia dei massimi esperti del settore. Protagonista del primo Talk è stato il professor Bruno Mezzetti dell’Università Politecnica delle Marche che ha parlato su “Investire nelle biotecnologie per aumentare la sostenibilità e la competitività delle produzioni ortofrutticole”.

Al centro della sua lectio magistralis gli strumenti biotecnologici in ortofrutticoltura al cospetto delle cruciali sfide del futuro: i mutamenti climatici, l’affacciarsi di nuovi patogeni, la sostenibilità delle produzioni per cultivar più resilienti, lo stato della ricerca, i brevetti nel sistema di regolamentazione europeo, le strategie di breeding e l’uso di risorse genetiche, piante e formulati RNAi. Come ricorda Mezzetti nel suo intervento “nel nostro Paese è fondamentale aumentare le conoscenze sulle diverse biotecnologie disponibili e sul possibile loro impatto nelle diverse fasi della filiera produttiva, in modo da favorirne l'uso nelle aziende del settore, aumentando la loro accettazione da parte del pubblico”.

Ed è proprio ciò che si propone di fare questa videolezione, evento propedeutico al Simposio internazionale Ishs (International Symposium on Biotechnological Tools in Horticulture) in programma a Macfrut 2025 (6-8 maggio 2025 al Rimini Expo Centre), insieme a 300 tra i massimi esperti sul tema da tutto il mondo.

Macfrut Academy è l’innovativa piattaforma digitale rivolta ai professionisti del settore ortofrutticolo. Un format tanto agile quanto autorevole e scientifico, che approfondisce le principali tematiche della filiera ortofrutticola in modo da aggiornare i professionisti sulle ultime novità del settore. Le puntate sono disponibili anche in modalità on demand, sempre previa registrazione alla piattaforma. Info: [email protected]

La videolezione è gratuita previa registrazione: https://academy.macfrut.com/