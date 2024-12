Fantacchiotti celebrato in Uk come nuovo patron di Cygnet Gin

“Quello che è iniziato come un viaggio personale per creare un gin di lusso, che potessi gustare tra un'esibizione e l'altra, si è evoluto in un impegno a fornire il miglior gin ai consumatori di tutto il mondo e in Matteo Fantacchiotti abbiamo trovato il partner ideale per sostenerci in questa missione perché credo fermamente che ognuno di noi meriti il meglio”. Dal backstage della Royal Albert Hall di Londra, Katherine Jenkins la mezzo soprano inglese proprietaria del marchio di gin Cygnet 22 ha annunciando ufficialmente la "nuova ed entusiasmante collaborazione con Matteo Fantacchiotti, che si è unito a Cygnet in qualità di socio e presidente". La notizia, trapelata ieri, (leggi EFA News) è stata confermata con tanto di comunicato ufficiale dalla mezzo soprano inglese: l'annuncio, dato insieme all'altro fondatore del brand, Andrew Levitas, arriva con la stagione delle feste in pieno svolgimento e in vista del concerto annuale di Natale di “Katherine Jenkins & Friends” alla Royal Albert Hall. "Dopo un primo anno straordinario per il gin più lussuoso del mondo -spiega il comunicato ufficiale-, Cygnet 22 ha catturato l'attenzione di aziende e consumatori esigenti nel settore dell'ospitalità di lusso".

La pluripremiata collezione di gin Cygnet, dopo essersi assicurata l'inserimento in una serie di prestigiosi locali, tra cui Caprice Holdings, D&D, Tao Group, The Ivy Collection, Searcys e Gaucho, oltre a gruppi di boutique e hotel di lusso, nonché importanti rivenditori off-trade come Fortnum & Mason, Harvey Nichols, Marks and Spencer, Tesco, Co-Op, John Lewis e Waitrose, sta ancora una volta rivoluzionando il mondo degli alcolici.

“Dopo decenni nel settore degli alcolici di lusso e come devoto adoratore del gin, è stato esaltante entrare in contatto con i fondatori di Cygnet -sottolinea Fantacchiotti commentando la nomina-. Katherine, Andrew e io condividiamo la visione comune di essere i pionieri della categoria dei gin di lusso. La recente tendenza del gin e la conseguente diversificazione della categoria, che ha visto un'ampia gamma di innovazioni nei colori e nei sapori, non è sempre rimasta fedele alla categoria o ha migliorato l'esperienza del consumatore. Con questo marchio eccezionale è giunto il momento di cambiare il paradigma e offrire ai consumatori la qualità e le esperienze che meritano davvero, elevando la categoria con un gin di lusso".

"La collezione Cygnet -prosegue Fantacchiotti- è pensata per coloro che, come il suo fondatore, apprezzano l'indulgenza consapevole, dove il lusso è bilanciato dall'intenzione. Sono rimasto sbalordito dall'impareggiabile qualità dei liquidi di Cygnet, evidente dalla moltitudine di premi vinti dal marchio sin dalla sua nascita, avvenuta solo un anno fa. Cygnet offre gin sofisticati, pensati per chi esige i più alti standard di qualità dei liquidi e l'artigianalità, e di conseguenza possono essere degustati lisci, evolvendo così la categoria. Sono personalmente convinto che la combinazione delle nostre credenziali liquide uniche, l'impegno di Katherine nello sviluppo di distillati artigianali che si allineano alle precise esigenze della sua fisiologia e agli esigenti standard di design, e la visione creativa e l'influenza di Andrew saranno una combinazione potente che ci permetterà di realizzare l'ambizione del nostro viaggio. Sono immensamente entusiasta di questa collaborazione”.

“Matteo Fantacchiotti -aggiunge Andrew Levitas-porta con sé oltre 25 anni di esperienza di leadership nel settore dei beni di consumo di lusso e di alta gamma, avendo lavorato con marchi rinomati presso Nestlè, Diageo, Carlsberg Group e Campari in tutti i mercati globali. La sua esperienza nel pionieristico business globale del lusso di Diageo e, più recentemente, come ceo globale del Gruppo Campari, lo rende il partner ideale per aiutare Cygnet a mantenere la sua promessa di garantire al pubblico il gusto del lusso e di rivoluzionare il modo in cui le persone apprezzano il gin a livello globale”.