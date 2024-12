Latte Sano: sotto l'albero la bottiglia speciale per le feste

Un bianco Natale. Tutto da gustare però, a colazione o nei momenti di relax durante le feste. Fattoria Latte Sano lancia Christmas Limited Edition, confezione speciale di latte fresco alta qualità. Segni particolari: bottiglia di vetro trasparente, tappo a vite in alluminio e etichetta volutamente retrò ricca di decorazioni natalizie. A ricordare l’origine del marchio, anche l’immagine stilizzata dell’azienda, immersa nella Riserva del Litorale Romano, che proprio in questo 2024 ha festeggiato i suoi 75 anni di attività. Una bottiglia da 750 ml a tiratura limitata, quasi da collezione, nel segno di un dress code adeguato ai momenti conviviali del periodo.

“Volevamo una confezione elegante”, spiega Simone Aiuti, vicedirettore generale Fattoria Latte Sano, “che non sfigurasse con le mise in place delle feste, tra decorazioni, tazze e piatti natalizi. Ma neanche sui buffet delle colazioni di hotel e b&b, dove spesso campeggiano anonime caraffe di latte. Ecco, con questa bottiglia abbiamo voluto dar vita ad un prodotto prezioso, non solo nel contenuto (il nostro latte fresco alta gamma rigorosamente di origine laziale) ma anche nel packaging. In perfetta sintonia con il mood delle festività, non solo in famiglia”.

Disponibile nei circuiti del retail e dell’horeca dalla prima settimana di dicembre fino al 10 gennaio, la Christmas Limited Edition è doppiamente speciale: con il suo acquisto è possibile infatti raccogliere 5 punti gold presenti in etichetta, da utilizzare per il catalogo premi "Puntiamo in alto 2024 - 2025” o per la promo speciale "Natale Cinecittà World". Grazie alla quale, proprio con i 5 punti, ottenere un ingresso omaggio al parco e a tutte le attrazioni speciali previste per il periodo delle feste. Tra appassionati e milk addicted la caccia alla nuova confezione è già partita.

Fattoria Latte Sano, storica azienda lattiero-casearia alle porte della Capitale, si presenta oggi come il primo operatore di latte fresco nel Lazio (storicamente tra le regioni più vocate al suo consumo) e il terzo in Italia, dopo Centrale del Latte d’Italia e Parmalat, considerando la sua presenza sia nella grande distribuzione organizzata (Gdo) sia quella nel canale del normal trade.

E questo grazie ai 75 milioni di litri di latte lavorati a fine 2023 (di cui il 70% fresco), provenienti da una filiera corta e controllata, 130 conferitori rigorosamente locali, 2 stabilimenti di produzione (Roma e Rieti), 4 piattaforme logistiche, 12.000 clienti serviti ogni giorno da oltre 200 mezzi isotermici refrigerati. Ma anche a una sempre maggiore capacità produttiva (75mila litri di latte confezionati ogni ora, tra fresco, Uht e Esl), un’organizzazione aziendale sempre più capillare, altissimi standard di servizio e puntualità nelle consegne: fattori che hanno permesso nel 2023 a Fattoria Latte Sano di varcare, con i propri prodotti Uht e Esl, i confini regionali e distribuire anche in Toscana, Umbria, Abruzzo, Campania, Sardegna, Sicilia e parte della Puglia. Il processo di crescita aziendale si è consolidato sempre più anche nelle lavorazioni per conto terzi, producendo per un numero crescente di marchi della Gdo. Fattoria Latte Sano ha chiuso il 2023 con un fatturato consolidato per oltre 125 milioni di Euro e una stima di incremento di un +10% per il 2024 (leggi notizia EFA News).