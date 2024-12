Yoga: spot televisivo per i succhi con Super Mario

Protagoniste le gamme Optimum e Optimum Senza Zuccheri Aggiunti con un gadget speciale.

È iniziata domenica scorsa 15 dicembre e sarà on air per quattro settimane consecutive sui canali televisivi tematici per bambini la programmazione del nuovo spot Yoga dedicato alla promozione con i personaggi di Super Mario, che fino a marzo 2025 caratterizzeranno le gamme Optimum e Optimum Senza Zuccheri Aggiunti in brik 200 ml del marchio storico per antonomasia dei succhi di frutta.

La collezione, oltre alla personalizzazione con i più iconici elementi dell'ambiente del gioco di Super Mario, include un gadget esclusivo: un jumper saltellante, pensato per offrire un’esperienza di gioco analogica e coinvolgente. Ed è proprio su questo elemento che si concentra lo spot, mostrando tre bambini intenti a giocare insieme: il gadget consente infatti di interagire manualmente con i brik Yoga per costruire percorsi e sfidare gli amici in giochi di precisione e abilità, così come mostrato anche nel retro del cluster oltre che sul sito web di Yoga.

Questa iniziativa rispecchia l’impegno di Yoga nel promuovere attività ludiche che stimolino creatività e manualità nei bambini, valori sempre più rilevanti nell’educazione e nello sviluppo delle nuove generazioni. Tornare a un gioco analogico rappresenta infatti una scelta strategica ed educativa, in linea con la visione del brand.

Lo spot televisivo, della durata di 15 secondi, è stato realizzato dall’agenzia creativa Leagas Delaney in collaborazione con la Divisione Marketing Retail di Conserve Italia, Gruppo cooperativo che detiene il marchio Yoga. Il centro media è l’agenzia Life.

Guarda il video dello spot: