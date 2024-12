Omnia Technologies certificata BCorp

Omnia Technologies, una delle piattaforme leader per le tecnologie di automazione e imbottigliamento per i settori dei superalcolici, del vino, delle bevande non alcoliche, dei prodotti lattiero-caseari e del farmaceutico creata da sussidiarie di investimento di Investindustrial, annuncia di aver ottenuto la certificazione B Corp rilasciata da B Lab Italia. Lo status di B Corp è stato assegnato dopo un rigoroso processo di verifica da parte del network no-profit B Lab, che si pone l'obiettivo di accelerare il cambiamento comportamentale, culturale e strutturale promuovendo un sistema economico inclusivo, equo e rigenerativo a beneficio delle persone, delle comunità e del Pianeta. La certificazione B Corp misura in maniera indipendente e oggettiva l’impatto sociale e ambientale dell’impresa, secondo gli standard previsti dal B Impact Assessment (BIA). Il processo di valutazione analizza le pratiche e i risultati aziendali considerando cinque differenti categorie: governance, lavoratori, comunità, ambiente e clienti.

L’ottenimento della certificazione B Corp rappresenta per Omnia Technologies un importante riconoscimento e una tappa fondamentale nel continuo percorso di innovazione in chiave sostenibile: uno dei pilastri centrali della strategia del gruppo, sia nella creazione di nuovi prodotti, come le soluzioni per la distillazione a basse emissioni e l’imbottigliamento a ridotto consumo energetico, sia nell’introduzione di tecnologie integrate che ottimizzano i processi produttivi, riducendo al minimo sprechi e risorse. Nel 2025, questo impegno si rafforzerà ulteriormente con lo stanziamento di importanti risorse finanziarie destinate allo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, oltre al rinnovamento della sede centrale, delle unità produttive e dei macchinari di officina: l’obiettivo è modernizzare gli stabilimenti e migliorare gli standard in materia di salute e sicurezza, creando ambienti di lavoro più sostenibili e accoglienti.

“Essere una B Corp, per Omnia Technologies, significa andare oltre la creazione di valore economico: è il nostro impegno per generare un impatto positivo su persone, comunità e ambiente, consolidando il nostro ruolo di leader responsabile nell’industria globale", ha sottolineato Andrea Stolfa, ceo di Omnia Technologies.

"L’ottenimento della certificazione B Corp è il risultato tangibile dell'impegno di un'azienda nell’adottare elevati standard per misurare, migliorare e promuovere pratiche sociali, ambientali e di governance -aggiunge Anna Puccio, managing director di B Lab Italia-. Questo è ciò che intendiamo per ottenere un impatto concreto sulle persone e sull’ambiente. Siamo orgogliosi di accogliere Omnia Technologies all’interno del movimento delle B Corp, e ci auguriamo che il suo impegno possa essere di ispirazione per la community delle B Corp e per altre imprese del settore che vogliono iniziare questo percorso verso paradigmi rigenerativi”.

Con 322 B Corp che occupano oltre 32.000 persone, generando un fatturato che supera 16.8 miliardi di Euro, l’Italia si posiziona tra i Paesi leader nell’Unione Europea. Poco più di un mese fa Omnia Technolioges si è aggiudicata 5 premi assegnati dall’Innovation Challenge di Simei, la mostra dedicata alla macchine e ai prodotti per l'enologia e le bevande organizzata: cinque importanti riconoscimenti nelle categorie “New Technology”, “Green Innovation” e “Technology Innovation” (leggi EFA News)

B Lab Italia è la Fondazione che rappresenta e coordina il Movimento delle B Corp in Italia: è un network di organizzazioni non profit presenti a livello globale (B Lab Global), europeo (B Lab Europe) ed italiano (B Lab Italia), che si pone l’obiettivo di accelerare il cambiamento comportamentale, culturale e strutturale per promuovere un sistema economico inclusivo, equo e rigenerativo a beneficio delle persone, delle comunità e del Pianeta.

Omnia Technologies ha sede a Trevignano (Treviso), gestisce più di 30 stabilimenti produttivi e 24 uffici commerciali in Europa, nelle Americhe, in Asia e in Africa. Impiega oltre 2.500 persone, di cui più di 400 in Ricerca & Sviluppo e ingegneria. I suoi prodotti sono distribuiti a livello mondiale, con circa l'80% delle vendite al di fuori dell'Italia