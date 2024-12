Beer&Food Attraction: più spazio per la Mixology

Un incremento del 30% per quanto riguarda lo spazio espositivo dedicato alla Mixology. La 10ª edizione di Beer&Food Attraction, organizzata da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini dal 16 al 18 febbraio 2025, punterà ancor di più sulla bar industry. Una scelta supportata anche dalla crescita del settore, come confermano i dati Circana: nel 2024 infatti, per quanto riguarda i grossisti, gli spirits sono cresciuti del +7% rispetto al 2023 per un valore di oltre mezzo miliardo di euro. E andando a ritroso rispetto al periodo pre-Covid, quindi il 2019, il boom è stato ancora più imponente con un +112%. Numeri positivi confermati anche per le bevande gassate, fondamentali nella miscelazione, con un +11% nell’ultimo anno per un valore di 650 milioni di euro, all’interno di un trend in rialzo anche a volume: +5,7% gli spirits e +4,3% per i soft drink.

Beer&Food Attraction è un punto di riferimento acclarato per il settore dell’eating-out, e la bar industry rappresenta un settore fondamentale. La manifestazione firmata da IEG è infatti la fiera in Europa con la più ampia e completa offerta beverage: dalle eccellenze birrarie italiane e internazionali (craft e mainstream) alle acque minerali - oltre ai succhi di frutta e i già citati spirits e soft drink - che hanno fatto crescere in modo esponenziale lo spazio dedicato alla Mixology, con tre padiglioni dedicati.Non a caso per l’edizione 2025 la grande novità è rappresentata dal Mixology Village (padiglione C1 di fianco all’ingresso principale), un’area espositiva dove le aziende potranno mettere in mostra le etichette più prestigiose e distintive, completata dall’offerta di accessori e attrezzature per barman e bartender. Confermato anche il Mixology Circus, il progetto di punta dedicato alla miscelazione – arrivato alla terza edizione - con 11 locali esclusivi coinvolti, 4 postazioni, masterclass e ben 30 cocktail firmati dai migliori bartender italiani e internazionali.L’edizione 2025 introdurrà anche ‘Sparkling&Mix’, un’area espositiva dedicata al vino frizzante nel mondo della miscelazione. Situata nel padiglione C1, sarà il punto di riferimento per champagne, spumanti e prosecchi, esplorando così le ultime tendenze del settore.

Beer&Food Attraction 2025 ospiterà per la prima volta la finale di Stella Artois Draught Masters Italia, il contest organizzato Stella Artois – premium brand di AB InBev in Italia - con lo scopo di eleggere il miglior spillatore del Paese. L’appuntamento è per lunedì 17 febbraio, quando la competizione vivrà proprio a Rimini l’atto conclusivo. Una investitura che conferma l’importanza della fiera come hub per i più importanti brand internazionali del mondo della birra e le migliori referenze artigianali, grazie a una offerta unica nel suo genere. Piccoli, medi e grandi birrifici troveranno quindi a Beer&Food Attraction la proposta espositiva più grande di sempre.

Accanto all’offerta beverage, Beer&Food Attraction dedica un’attenzione speciale al settore food, rispondendo alle esigenze del fast casual dining con un’esposizione ricca di prodotti ready-to-eat e tecnologie full-service per la ristorazione. Non mancheranno anche le competizioni legate al food, con la Fic Arena (padiglione A3) come cuore pulsante. Qui infatti si svolgeranno i Campionati della Cucina Italiana organizzati proprio da Fic (Federazione Italiana Cuochi) arrivati alla 9ª edizione, con oltre 500 concorrenti in gara a sfidarsi su 9 categorie, e la Global Chefs Challenge European Gran Prix 2025, l’evento di selezione europea di alta cucina propedeutico al campionato mondiale del circuito Worldchefs.Beer&Food Attraction si terrà in contemporanea con la 7ª edizione di BBTech Expo, il salone per le tecnologie di processo e confezionamento - oltre ad accessori e materie prime - per birre e bevande, targato sempre Italian Exhibition Group. E negli stessi giorni, sempre alla Fiera di Rimini, ci sarà anche la 14ª edizione dell’International Horeca Meeting di Italgrob, a riunire gli operatori della filiera Horeca.