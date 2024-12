Elephant Vert, nuovo assetto per puntare all'espansione globale

Nuova acquisizione per il gruppo Eléphant Vert che rafforza la sua posizione sui mercati europei e mondiali diventando azionista al 100% del gruppo francese BIO3G. L'obiettivo dell'azienda transalpina tra i pionieri delle biosoluzioni per l'agricoltura, è quello di sfruttare la complementarità delle 2 aziende per rafforzare le rispettive posizioni in tutti i mercati. Il vantaggio di questa acquisizione, sottolinea il comunicato ufficiale, è quello di "giocare sulla doppia complementarità, di prodotto e geografica, dei due gruppi per accelerare lo sviluppo delle aziende: agilità e ricerca della performance rimarranno le parole chiave per ciascuna entità al fine di amplificare questa influenza".

Elephant Vert

Ha una solida base in Africa attraverso le sue filiali: negli ultimi due anni ha messo in atto un'ambiziosa strategia di esportazione in altre aree geografiche in Europa e nel resto del mondo. Presente in 44 Paesi, il portafoglio prodotti comprende non meno di 80 registrazioni attive e un capitale umano di circa 400 dipendenti.

BIO3G

Si dedica allo sviluppo di soluzioni naturali con un approccio di vendita e consulenza diretta al 100% in Francia, Svizzera, Belgio e Germania: oggi conta 45 prodotti, 6 brevetti, 3 autorizzazioni alla commercializzazione e, soprattutto, 450 donne e uomini impegnati in un progetto di sviluppo di soluzioni biologiche per l'agroecologia e la salute del pianeta. "La sua reputazione presso i clienti finali è riconosciuta -sottolinea il comunicato-. Sarà, quindi, una delle punte di diamante di questa ambizione commerciale".

Il progetto prevede anche investimenti nello sviluppo di prodotti, nella produzione e nell'IT per sviluppare il potenziale di crescita di BIO3G a beneficio del gruppo. Le due società hanno convinzioni e ambizioni simili: sviluppare un'agricoltura sostenibile in tutto il mondo, ripristinare la qualità del suolo, migliorare i redditi degli agricoltori commercializzando una gamma originale di biostimolanti, tra gli altri. In effetti, dal 2012 Elephant Vert si è posizionata come pioniere delle biosoluzioni agricole in Africa e nel mondo. BIO3G, dal canto suo, lavora dal 1997 per sviluppare soluzioni naturali per gli agricoltori francesi ed europei.

“Questa transizione rappresenta una straordinaria opportunità per BIO3G di rafforzare la propria posizione nel mercato dei biostimolanti e di amplificare il proprio impatto positivo sull'agricoltura sostenibile -spiega Marc Guillermou, fondatore ed ex direttore di BIO3G-. Sono certo che Éléphant Vert continuerà a sostenere i valori e le ambizioni di BIO3G”.

Per facilitare questo sviluppo è previsto un nuovo comitato di gestione e una vicinanza rafforzata. Un nuovo direttore generale è stato assunto come successore di Marc Guillermou: si tratta di Pierre-Gilles Gérard che ha assunto l'incarico quest'estate ed è entrato a far parte del comitato esecutivo di Elephant Vert per rafforzare le sinergie. Ingegnere agrario di formazione, dal 1993 ha intrapreso una carriera di successo costellata da varie esperienze di gestione e creazione di imprese nel settore delle forniture agricole (Eliard-SPCP, Roullier, Véolia Pôle Agriculture). Oltre alle sue competenze tecniche, la sua capacità di mobilitare i team e il suo gusto per la gestione dei progetti lo rendono un successore molto appropriato di Guillermou.

“Sono onorato di entrare a far parte di BIO3G e di continuare il lavoro di Guillermou -dichiara Pierre-Gilles Gérard, ceo BIO3G-. Con i team di BIO3G e il supporto del Gruppo EV, con la nostra vicinanza agli agricoltori e la nostra competenze tecniche, continueremo aa innovare e a offrire bio soluzioni che soddisfano le crescenti esigenze di un'agricoltura sostenibile ed efficiente”.