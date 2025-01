Tutto pronto per Agrifood forum

È fissato a Roma per il 29 gennaio l'appuntamento con Agrifood Forum 2025, 4a edizione dell’evento digitale dedicato all’agricoltura e all’alimentazione sostenibili che quest'anno avrà come tema portante “Agricoltura vs. Ambiente: causa del problema o parte della soluzione?”. Istituzioni, associazioni, aziende e innovatori sono chiamate a rispondere a una questione urgente: come rendere le pratiche agroalimentari un drive di transizione verso la sostenibilità ambientale.

Dopo il successo degli anni passati, l’appuntamento organizzato dalla Media Company Rinnovabili affiancherà alla consueta diretta streaming un incontro in presenza grazie alla collaborazione con Confagricoltura, che aprirà le porte della sua sede nazionale di Palazzo della Valle a Roma. Una scelta, quella di puntare anche sull'evento fisico, nata per ampliare le possibilità di confronto e networking tra i partecipanti sempre più numerosi.

Non cambia, invece, la mission: come per gli anni passati, Agrifood Forum 2025 mira a stimolare un dibattito sulle nuove sfide per il settore agroalimentare, coinvolgendo istituzioni, associazioni di settore, imprese, innovatori e stakeholder. Il settore agroalimentare costituisce uno dei cardini dell’economia nazionale. Secondo i dati più recenti la filiera estesa, che comprende oltre all'agricoltura e all’industria alimentare anche le attività di intermediazione e distribuzione, vale in termini di fatturato 586,9 miliardi di Euro, generando quasi 335 miliardi di valore aggiunto. In altre parole oggi rappresenta il 19% del pil italiano (prima filiera per contributo al Pil) contando ben 3,7 milioni di addetti. Una leva economica essenziale che, tuttavia, ha anche grandi responsabilità nei confronti dell’ambiente: quando le operazioni agricole non sono gestite in modo sostenibile, possono avere un impatto diretto sulla biodiversità e gli habitat, sul degrado del suolo, sul consumo idrico e sull’inquinamento ambientale. Negli ultimi anni l'aggravarsi degli eventi meteo estremi sta inevitabilmente inasprendo il rapporto tra colture e clima.

Oggi appare quanto mai urgente adottare soluzioni rapide ed efficaci per rispondere alle grandi sfide del periodo mantenendo alta la competitività e la qualità del settore. In che modo? Uscendo dalla logica del conflitto per adottare una visione comune improntata alla concretezza. Attraverso un dialogo aperto e onesto Agrifood Forum 2025 tenterà di definire una strategia condivisa in tema di sostenibilità ambientale, dimostrando le buone pratiche già messe in atto dal comparto, le tecnologie a sostegno della transizione ecologica e gli obiettivi raggiungibili. L’obiettivo dell’evento è dimostrare come l'industria agroalimentare possa incarnare i panni di primo custode del territorio.