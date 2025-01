2024: le top news di EFA News

Gennaio 2024

Sigep, bilancio formidabile. 160 Paesi presenti, 1.200 brand espositori, 500 buyer internazionali. Sono questi i numeri della 45° edizione di Sigep organizzato alla Fiera di Rimini da Italian Exhibition Group.

Beer&Food Attraction, edizione record. Edizione da incorniciare quella 2024 di Beer&Food Attraction organizzata alla fiera di Rimini: boom di visite, in rialzo del 20% sul 2023, con 600 brand in 14 padiglioni.

Fieragricola "piazza di dialogo". "Piazza d'ascolto e dialogo costruttivo". Così il presidente di Veronafiere Federico Bricolo ha definito la 116° edizione di Fieragricola, a Fiera Verona, in 11 padiglioni, con 820 aziende da 21 nazioni.

Marca by BolognaFiere compie 20 anni. Grande successo per la 20° edizione di Marca by BolognaFiere. Organizzata in collaborazione con l'Associazione Distribuzione Moderna. La manifestazione ha raccolto oltre 1.100 espositori distribuiti in 7 padiglioni.

Carni rosse, eccellenza italiana sostenibile. Le emissioni di gas climalteranti del nostro sistema zootecnico sono inferiori alla capacità di assorbimento dell'ecosistema. È quanto emerso al simposio "Carni rosse: economia, salute e società”, promosso a Roma dall’Accademia Nazionale di Agricoltura.

Febbraio 2024

Velier Live, Milano a tutto rum. Velier, l'azienda genovese dei distillati premium, ha organizzato Velier Live, una due giorni con protagonisti distillatori, brand owner e ambassador internazionali del rum più pregiato.

Identitalia: il tricolore in mostra. Celebrazione del Made in Italy alla mostra “Identitalia, The Iconic Italian Brands”, al ministero delle Imprese e del Made. Presenti Ichnusa, il birrificio di Assemini in Sardegna attivo dal 1912 e Nestlé, con marchi storici come San Pellegrino e Baci Perugina.

Marzo 2024

Rinnovato il Ccnl alimentare. Sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alimentare 2023-2027. Plaudono Assica e Unaitalia: aumento di 280 Euro per 400 mila lavoratori

Biogas, transizione conveniente. Investire in biogas, biometano e in altre fonti a basso impatto ambientale è conveniente anche da un punto di vista economico. E' quanto emerso dal simposio Biogas Italy di Roma.

Aprile 2024

Balocco contro tutti. Inizia la vicenda tra Balocco e l'influencer Chiara Ferragni definita 'PandoroPink Christmas'. La vicenda ha tenuto banco per diversi mesi e ha stravolto i business della Ferragni.

Carpené Malvolti, centenario a Vinitaly. Carpené Malvolti ha celebrato il centenario del Prosecco a Vinitaly. Etile Carpené nel 1924 iscrisse per la prima volta il termine Prosecco in etichetta per esaltare le doti del vitigno Glera.

Vino, elemento identitario nazionale? “Il vino è… Made in Italy”? Si è parlato del carattere identitario del vino per il nostro paese a Vinitaly con gli interventi di Michela Pallini presidente di Federvini e di Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura

Maggio 2024

Macfrut, "entusiasmante". È stata definita "l'edizione più entusiasmante di sempre". La tre giorni di Macfrut al Rimini Expo Centre ha ospitato 56.200 gli ingressi in crescita del 13%.

Cibus, primato dell'industria alimentare. Con 200 miliardi di fatturato e 53 miliardi di export, "siamo diventati la prima voce della manifattura in Italia". Lo ha detto Paolo Mascarino, presidente di Federalimentare, all'inaugurazione di Cibus presso Fiere di Parma.

La nuova frontiera del food. "Resilienza agroalimentare: come costruire la strada verso il cibo perfetto" è il titolo del convegno promosso a Bologna da Dss+, società globale di consulenza nel settore agroalimentare. Protect, trasfom & sustain sono le 3 parole della nuova proposta di valore.

Cavalieri lavoro: 7 new entry del food. Tra i 25 nuovi cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 7 new entry appartengono all'agroalimentare. Si tratta di Giovanni Arena, Paolo Bertazzoni, Carmine Caputo, Matteo Bruno Lunelli, Francesco Giovanni Muntoni, Duilio Paolino, Edoardo Roncadin.

Giugno 2024

Report AssoBirra. Un anno di sfide e complessità. È stato questo, in sintesi, il 2023 del settore tracciato dall'Annual Report di AssoBirra. Aumento dei costi, accise e inflazione hanno generato volumi in contrazione di oltre il 5%.

Fipe-Confcommercio, nuovo contratto nazionale. Fipe-Confcommercio ha firmato con i sindacati il Contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto nel 2021. Tra le novità, l’aumento di 200 euro e il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa.

I ristoranti italiani al top in Europa. Con un giro d'affari da 41 miliardi di Euro l’Italia è in testa alla classifica europea dei ristoranti, secondo il report “Foodservice Market Monitor” di Deloitte/Aigrim. A livello globale la cucina made in Italy vale oltre 240 miliardi di Euro.

Assica, l'assemblea nomina Beretta presidente. L’assemblea di Assica, ha eletto Lorenzo Beretta come nuovo presidente. I dati 2023 del settore dei salumi evidenziano la crescita del 7,2% del valore della produzione, a 9,1 miliardi di Euro.

Settembre 2024

A Siracusa il G7 Agricoltura. Anche l'annullo un francobollo ha celebrato il G7 Agricoltura svoltosi a Siracusa. Tra i protagonisti dell'evento Barilla, Isit, Amadori, Grana Padano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito che "le esportazioni di prodotti agroalimentari varranno fino a 70 miliardi di Euro",

Copa, Giansanti presidente. "Massimiliano Giansanti assume il ruolo di presidente in un momento cruciale". È questo il commento di Copa-Cogeca all'elezione del presidente di Confagricoltura a nuova guida della più importante associazione agricola europea per i prossimi due anni.

Coop, italiani a dieta (perenne). “Tutti a dieta”, siano esse ipocaloriche, salutistiche e dello sport praticato a vario titolo da 4 italiani su 10. È questo, in sintesi, il risultato del “Rapporto Coop 2024-Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani” di Ancc-Coop.

Heineken, in Italia 1 birra su 3 è sua. A 50 anni dall'avvio delle attività in Italia, Heineken genera lo 0,22% del Pil tricolore. Il dato è stato reso noto dallo studio "Tra storia e visione del futuro” presentato a Milano.

Zootecnia italiana, la più sostenibile in Ue. Il sistema zootecnico italiano si conferma il più sostenibile di tutta l'Ue. Lo ha detto il presidente di Assocarni Serafino Cremonini all'assemblea annuale: fondamentale, per Cremonini, sbloccare l'export verso Stati Uniti, Cina, Giappone e Corea.

Acetaie Aperte, volano per il turismo. Le 40 aziende che hanno partecipato ad Acetaie Aperte sono un "formidabile volano per il turismo a Modena e dintorni". Lo hanno spiegato le due menti dell'evento: Enrico Corsini e Mariangela Grosoli, dei consorzi di tutela Aceto Balsamico di Modena Dop e Igp

Nutella Veg, successo annunciato. Dopo mesi di attesa ma alla fine è arrivata la Nutella vegana. "Non è un prodotto solo dedicato a vegani e vegetariani ma mira a un target più ampio", come flexitariani e intolleranti al latte, ha spiegato Stefano Lelli Mami, Region Marketing Manager di Nutella Italia.

Ottobre 2024

Industrie Centromarca valgono 87 miliardi. 87 miliardi di Euro di valore condiviso in Italia, pari al 4,2% del Pil. È quanto emerso dal rapporto di Althesys Strategic Consultants sulle industrie aderenti a Centromarca.

Sial: italiani protagonisti. Italiani protagonisti al Salone dell’alimentazione di Parigi. Tra i partecipanti Barilla, Granarolo, Grana Padano, il Consorzio del Prosciutto di Parma, Inalca e Andriani con la sua pasta healthy.

L'allevamento dei bovini è net zero. “L’allevamento dei bovini è net zero”. Lo ha detto Piercristiano Brazzale, nel suo ultimo discorso da presidente della Federazione mondiale del latte tenuto nel corso del World Dairy Summit a Parigi.

Novembre 2024

Nuovo impianto per il Prosciutto San Daniele. Nuovo stabilimento per recupero e valorizzazione degli scarti salini del Prosciutto San Daniele. Realizzato in provincia di Udine, è costato 4,5 milioni di euro: è la più impegnativa opera in chiave di sostenibilità promossa dal Consorzio.

Dicembre 2024

Ue dice sì al Mercosur. La Commissione Ue ha concluso il 6 dicembre, dopo oltre vent'anni di trattative, i negoziati per il Mercosur, l'accordo di cooperazione con Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay. “Questo è un accordo che porterà benefici significativi a consumatori e imprese", ha detto la presidente Ursula von der Leyen.

