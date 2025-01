Xylella: Regione Puglia promette chiarezza (una volta per tutte?)

“La Xylella è una tragedia, lo ribadisco, e la Regione in questi anni ha lavorato incessantemente, impegnando tutte le risorse a disposizione per risarcire e ristorare gli agricoltori colpiti, ma anche per sostenere reimpianti di cultivar resistenti al batterio. E proprio di questo, nel merito, con dati dettagliati alla mano, tra cui numero dei beneficiari ed entità dei contributi erogati per annualità, relazionerò in Commissione il prossimo 23 gennaio in Consiglio regionale". Ad annunciarlo è l’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia.

"Sarà un’occasione per fare ulteriore chiarezza sullo stato dell’arte degli indennizzi, sulle risorse di cui fino ad oggi abbiamo disposto e del perché, a buon diritto, stiamo sollecitando il Governo per una ulteriore copertura finanziaria del Piano di rigenerazione. Ci auguriamo così", rimarca l'assessore, "a margine della prossima IV Commissione, si finisca una volta per tutte di ricadere nel rimpallo delle responsabilità che certamente non giova a chi in questi anni sta subendo perdite ingenti a causa di una batteriosi che non ha precedenti”.