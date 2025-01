Brown Forman: whisky amaro per i lavoratori

Con il solito linguaggio "scelto" tipico dei manager, l'hanno descritta come "una serie di iniziative strategiche per la crescita dell'azienda e la sua ristrutturazione a livello globale". In realtà, in linguaggio pratico e crudo, Brown-Forman, multinazionale gigantesca dell'alcol, con marchi in portafoglio come il mitico Jack Daniels, sta parlando di una serie impressionante di licenziamenti: una riduzione della forza lavoro che interessa circa il 12% dei suoi 5.400 dipendenti in tutto il mondo: in pratica si parla di 650 dipendenti a spasso. Non solo: sempre nell'ottica della "riorganizazione", chiude la Brown-Forman Cooperage, la sua attività di produzione di barili con sede a Louisville, nel Kentucky, Usa. La chiusura dovrebbe avvenire entro il 25 aprile 2025 e avrà un impatto su circa 210 dipendenti, parte della riduzione complessiva della forza lavoro del 12%.

L'annuncio, come dicevamo, arriva con un comunicato della stessa azienda americana che, in linguaggio managerialese, rende nota la serie di quelle che, come dicevamo, chiama "iniziative strategiche per posizionare l'azienda per una crescita continua nel dinamico mercato globale degli alcolici". Queste iniziative comprendono anche la ristrutturazione del gruppo dirigente ma soprattutto, sia detto chiaro, comprendono i licenziamenti della forza lavoro. Tutto, tra l'altro, nell'ambito dei festeggiamenti per i 155 anni della società, pensate un po'. Evviva.

“Nel 2025, Brown-Forman festeggerà i 155 anni di fornitura di Nothing better in the market, Niente di meglio sul mercato -spiega il presidente e amministratore delegato Lawson Whiting-. Abbiamo raggiunto questo impressionante traguardo, in parte, grazie alla nostra costante attenzione all'evoluzione della nostra strategia, del nostro portafoglio e della nostra organizzazione per crescere e prosperare, L'annuncio di oggi ci garantirà di avere la struttura e i team necessari per continuare su questa strada, effettuando al contempo investimenti che riteniamo possano facilitare la crescita per le generazioni a venire”.

Brown-Forman, sottolinea il comunicato ufficiale, "ha ristrutturato il suo team di leadership esecutiva per accelerare la crescita dei suoi marchi, delle sue attività e della sua forza lavoro. Ciò include il consolidamento e la razionalizzazione della struttura commerciale per sfruttare maggiori sinergie ed efficacia nei mercati

Collettivamente, conclude la nota ufficiale, "si prevede che queste azioni consentiranno di risparmiare circa 70-80 milioni di dollari all'anno, una parte dei quali sarà reinvestita per accelerare la crescita. Inoltre, l'azienda riceverà più di 30 milioni di dollari di proventi dalla vendita delle attività di cooperage. L'azienda prevede di incorrere in circa 60-70 milioni di dollari di oneri complessivi per le indennità di licenziamento e i costi correlati associati alla riduzione della forza lavoro e alla chiusura della cooperativa".

Il portafoglio di marchi premium comprende la famiglia Jack Daniel's, Woodford Reserve, Herradura, el Jimador, Korbel, New Mix, Old Forester, The Glendronach, Glenglassaugh, Benriach, Diplomático Rum, Chambord, Gin Mare, Fords Gin, Slane e Coopers' Craft.