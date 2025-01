Marca 2025. Fattoria Latte Sano: un brand ormai nazionale

Non solo un brand capitolino. Bensì un player nazionale, in grado distribuire i suoi prodotti, a marchio proprio e conto terzi, in 19 regioni, oltrepassando i tradizionali confini laziali. Fattoria Latte Sano, storica azienda lattiero-casearia alle porte della Capitale, si afferma come impresa Italy wide e partecipa per la seconda volta a Marca, la fiera nazionale dedicata ai prodotti dell’eccellenza italiana a marca del distributore che si conclude oggi a Bologna.

Dei 75 milioni di litri di latte lavorati dal Gruppo nel 2024, di cui il 70% fresco, 15 milioni (tra Esl a lunga durata e Uht, sia a marchio terzi che proprio) sono stati venduti infatti fuori della regione Lazio, con una particolare diffusione in Campania, Toscana, Abruzzo, Marche e Veneto. Un trend destinato a crescere, visto che per il 2025 si prevede un incremento di un ulteriore 30%. E questo soprattutto con i prodotti a marchio terzi, che raggiungeranno il 30% dei volumi complessivamente lavorati, grazie ai nuovi contratti sottoscritti a fine 2024. Rafforzando così il costante processo di crescita aziendale che vede Fattoria Latte Sano produrre oggi anche per Supermercati Piccolo, Conad, Todis, Maxi Di e Selex.Ma non basta.

Al giro di boa dei 75 anni compiuti lo scorso anno, la factory laziale si conferma come il primo operatore di latte fresco nel Lazio (storicamente tra le regioni più vocate al suo consumo) e il terzo in Italia, dopo Centrale del Latte Italia e Parmalat, considerando la sua presenza sia nella grande distribuzione organizzata (Gdo) sia quella nel canale normal trade. Latte proveniente da una filiera corta e controllata, 130 conferitori rigorosamente locali, 2 stabilimenti di produzione (Roma e Rieti), 4 piattaforme logistiche, in grado di raggiungere 12mila punti vendita serviti ogni giorno nella regione da oltre 200 mezzi isotermici refrigerati. Il tutto grazie a una sempre maggiore capacità produttiva (75mila litri di latte fresco confezionati ogni ora, insieme ai 12mila litri di Uht e Esl in bottiglia, per un totale di 87mila litri l’ora), un’organizzazione aziendale sempre più capillare, altissimi standard di servizio e puntualità nelle consegne. Un’attività diffusa ormai lungo tutto lo stivale: che consentirà di chiudere il 2024 con un fatturato consolidato di circa 150 milioni di euro, il 20% in più rispetto al 2023.

"Il motivo principale del nostro essere qui a Marca è l'aver travalicato ormai i confini della nostra regione che è stato il nostro core business per 73 anni", spiega a EFA News il presidente di Latte Sano Marco Lorenzoni, seconda generazione alla guida dell'azienda. "Negli ultimi due anni, abbiamo deciso di espanderci anche oltre i confini regionali: ciò è avvenuto per una scelta specifica, grazie anche alle nuove tecnologie di produzione non solo dell'Uht ma anche del latte Esl".

Incassata la soddisfazione di aver portato il proprio prodotto in quasi tutte le regioni italiane, Lorenzoni ribadisce quanto Marca si sia rivelata una "opportunità di aprire relazioni e rapporti commerciali sia nella grande distribuzione, sia con strutture commerciali che operano su territori diversi dal Lazio". Nata come realtà produttiva locale e di piccole dimensioni, Fattoria Latte Sano "è diventata in 75 anni una realtà importante, tanto è vero che oggi è la prima centrale d'Italia per produzione di latte fresco in un unico stabilimento. Ciò è stato raggiunto", conclude il presidente, "grazie a un rapporto di lavoro continuativo e a una crescita continuativa, per cui proseguiamo a fare affidamento sui piccoli esercizi commerciali della nostra città e della nostra Regione ma anche sui piccoli e medi retailer che, in realtà, sono strutture ben organizzate e ben radicati nei territori. Il salto di qualità è stato fatto affiancando grandi partner del settore commerciale".

Tra le mission aziendali anche la promozione del latte fresco e dei suoi derivati come ingrediente di qualità, da utilizzare in pasticceria, gelateria e nella cucina gourmet. Grazie alla holding Ariete Fattoria Latte Sano, il gruppo opera infatti sia nella produzione diretta di derivati del latte (panna, mozzarella e ricotta) che nella commercializzazione di prodotti alimentari a proprio marchio ed a marchio di terzi (oltre 160 referenze). Derivati da valorizzare in una distribuzione mirata, coerente con il posizionamento aziendale. Da qui la collaborazione, già avviata nel 2023, con brand ambassador: per mettere a punto prodotti sempre più vicini alle esigenze dei professionisti del settore. Ma anche per andare incontro ai nuovi gusti dei consumatori.

A Marca presso lo stand Fattoria Latte Sano hanno presenziato, tra gli altri, Luca Lasalandra, poliedrico latte artist che ha realizzato fantasiosi cappuccini decorati, insieme allo chef Luciano Spartaco Di Carlo, impegnato a pranzo nella preparazione di piatti della tradizione laziale. Ma anche il pasticciere Claudio De Blasis e il mastro gelatiere Federico Molinari, che hanno intrattenuto gli ospiti con momenti formativi e show cooking: dove neanche a dirlo, sono stati burro e latte i protagonisti.