Illy, a Sigep il primo caffè prodotto da agricoltura rigenerativa

Illycaffè, leader globale del caffè di alta qualità sostenibile, sarà presente alla 46° edizione di Sigep World-The World Expo for Foodservice Excellence, in programma dal 18 al 22 gennaio 2025 presso il Quartiere Fieristico di Rimini. L'azienda triestina avrà a disposizione uno spazio dove scorrere il palinsesto di eventi dedicati a raccontare l’impegno dell’azienda per la sostenibilità e l’attenzione all’innovazione. A Sigep World verrà presentato in anteprima il nuovo barattolo da 1,5 kg in grani di Illy Brasile per il canale horeca, che darà la possibilità a tutti quei consumatori attenti alla sostenibilità e all’origine del caffè di degustare anche fuori casa un caffè al 100% prodotto da agricoltura rigenerativa e certificato regenagri.

Per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, da anni illycaffè promuove l’utilizzo dell’agricoltura rigenerativa, ossia l’insieme di pratiche agronomiche che riducono l’impatto ambientale, rinnovando la fertilità del suolo e aumentando la biodiversità, permettendo una continuità di reddito ai produttori. Un modello che si è tradotto in realtà con Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro.

Ad unire sostenibilità e innovazione tecnologica sarà presente Illetta, l’iconica macchina professionale firmata da Antonio Citterio e introdotta sul mercato italiano nel 2024, che reinventa l’esperienza del caffè al bar grazie alla sua tecnologia rivoluzionaria, elevando la qualità del caffè e garantendo una personalizzazione esclusiva, nel rispetto dei più alti standard di design e sostenibilità.

All’interno dello stand si potrà inoltre scoprire l’offerta porzionata sostenibile rivolta al mondo del fuori casa, come la macchina professionale illy X2.2 progettata per l’utilizzo con cialde E.S.E., e approfondire come illycaffè, prima azienda italiana del caffè ad ottenere la certificazione B-Corp, applica in modo concreto i principi di responsabilità ambientale e sociale.

Ultimo ma non meno importante, a completare lo spazio anche un’Area Bar, con un palinsesto di eventi guidati dall’Università del Caffè che coinvolgeranno ospiti d’eccezione nel mondo del caffè, della pasticceria e dell’alta ristorazione.

Illycaffè è un’azienda familiare italiana fondata a Trieste nel 1933: produce un unico blend 100% Arabica composto da 9 ingredienti diversi. Ogni giorno vengono gustate più di 8 milioni di tazzine di caffè illy nei bar, ristoranti, alberghi, caffè monomarca, case e uffici di oltre 140 paesi. Nel 2019 ha adottato lo status di Società Benefit e nel 2021 è diventata la prima azienda italiana del caffè ad ottenere la certificazione internazionale B Corp. Nel 2023 l'azienda triestina ha generato un fatturato consolidato pari a 595,1 milioni di Euro: la rete monomarca illy conta 159 punti vendita in 30 Paesi.