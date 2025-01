Brazzale/2. Maestri pasticceri alla ribalta

A caratterizzare questa edizione del Sigep, per Brazzale (leggi notizia EFA News), sono ancora una volta anche gli incontri, lo scambio di idee, il confronto fra visioni e la ricerca continua di un punto di vista coraggioso e diverso, che non si adegui all’abitudine e al ‘già fatto’, che sia capace di interpretare e anticipare le tendenze. Quattro saranno i talk organizzati all’interno dello stand, con questo obiettivo. Subito protagonista sarà il re della produzione Brazzale, sabato alle 13, con un appuntamento dal titolo: “La dolcezza di Gran Moravia: nuove opportunità per la pasticceria”, curata da Apei (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana), con la partecipazione del maestro Iginio Massari.

Ancora grandi protagonisti, domenica allo 10.30 presso lo stand Brazzale, con il talk “Pasticceria D'autore - Industria - Grande Distribuzione: un sodalizio di passioni e di ricerca della perfezione”. A parlarne saranno Iginio Massari, maestro pasticcere e presidente di Apei (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana), Michele e Raffaele Piccolo (Piccolo Supermercati, che ha vinto il premio CX Store Award per il secondo anno), Roberto Brazzale (presidente Brazzale), Francesco Elmi (Accademia dei Maestri del lievito Madre e Panettone Italiano), Daniele Tirelli (Responsabile indagine CX Store).

Sempre domenica, alle 12.30, sarà la volta dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e Panettone Italiano. Si parlerà del Mondiale del Panettone, evento di cui Brazzale è partner dal suo debutto, e di una sfida che diventa sempre più internazionale. La caratteristica del Mondiale del Panettone a squadre, infatti, è proprio quella di aprirsi ai migliori maestri pasticcieri del mondo, in una competizione internazionale organizzata dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, che raccoglie e mette in gara talenti, visioni e artisti di livello ineguagliabile. Intorno ad un prodotto, il panettone, che sta diventando ambasciatore non solo dell’alta pasticceria ma anche di un modo di fare le cose, attento ad ogni dettaglio e votato alla costante ricerca. Una vicinanza, anche ideale, che Brazzale, prima di tutto con il suo Burro Superiore Fratelli Brazzale, perfetto per i grandi lievitati, conferma anche per la prossima edizione.

Lunedì 20 gennaio, alle 12.30, si parlerà di: “Visioni e azioni”. Un dialogo tra ingredienti, e non solo, curato da dagli chef Ampi (Accademia maestri pasticceri italiani), con la partecipazione dei maestri pasticceri Sal De Riso e Luigi Biasetto.

Dalla royal wedding cake al Brazzà, il babà con burro Brazzale: quattro giorni di eventi

Le attuali direttive nutrizionali sono molto chiare: meno sale, più salute. Il nostro organismo ha bisogno di sale, insomma, ma in quantità molto limitate. I rischi legati agli eccessi sono infatti molto significativi, per questo è necessario limitarlo, nella dieta. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) consiglia, per un adulto sano, l’assunzione di non più di 5 grammi al giorno di sale. La difficoltà, spesso, sta però nel calcolo. E così, non ci si accorge di assumerne troppo attraverso i cibi, magari anche con il burro salato, prodotto apprezzato perché semplifica il lavoro in cucina e conferisce un tocco in più a molte ricette. Grazie al costante lavoro di ricerca e applicazione del Brazzale Science Center, l’azienda ha sviluppato una novità che consente di conciliare sapidità e salute: Burro delle Alpi Pro a basso contenuto di sodio con Levosod-Pro. Un sapiente dosaggio del cloruro di sodio in fase di produzione, attraverso l’impiego di sedano selvatico, un sinergizzante assolutamente naturale trasformato in polvere con tecnologia stabilizzante (Levosod-Pro), consente di standardizzare il contenuto di cloruro sodico (sale) nel burro delle Alpi Pro Brazzale. La sinergia fra sodio cloruro e levistico gli conferisce una sapidità equivalente e più ricca e lo rende perfetto nelle preparazioni alimentari in cui il burro è tradizionalmente impiegato, permettendo allo stesso tempo una ridotta assunzione di sodio. Questo prodotto, nel formato da 5 Kg, è rivolto agli utilizzatori professionali: l’impiego di burro delle Alpi Pro Brazzale con Levosod-Pro, infatti, garantisce sapidità standardizzabile, con più ricca caratterizzazione, alle preparazioni alimentari classiche e gourmet.

La novità è frutto del lavoro del ramo d’azienda dedicato ai Burri Speciali e dell’attività integrata del Brazzale Science Nutrition&Food Research Center (Bsc), il centro di ricerca diretto da due autorità indiscusse nel campo della tecnologia alimentare: il professor Fernando Tateo, ordinario di Scienze e Tecnologie Alimentari UniMi e direttore scientifico del Bsc, e la professoressa Monica Bononi, Aassociato di Scienze e Tecnologie Alimentari UniMi e Responsabile del Progetto Analitico del Bsc. “Ogni nostro prodotto è il risultato finale di studio e competenze di professionisti impegnati a interpretare ciò che la natura ci offre. Riuscire a conservare la completezza di ciò che è naturale è un nostro preciso impegno. Riuscire a rendere partecipi di questa nostra filosofia gli artisti del settore dell’arte bianca è il nostro auspicio”, spiega Rita Marchesini, marketing manager dell’azienda.

