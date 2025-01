Marca/2. Sabelli, nuovo concept per libero servizio

Uno stand-out a scaffale ancora più impattante, con il colore rosso del logo che si espande fino a lambire l’intera confezione. E sullo sfondo, come una texture fiammante, la firma del fondatore Archimede Sabelli e le sinuose vallate marchigiane. Sabelli inaugura il 2025 con un pack nuovo di zecca, che da quest’anno caratterizzerà le referenze del libero servizio. Un progetto di restyling in grande stile, che sottolinea l’importanza crescente di un segmento in forte crescita per il gruppo leader nella produzione di formaggi.



Il nuovo concept grafico è stato presentato in anteprima a Marca, con il primo dei prodotti che vestiranno la livrea rossa: la ricotta, da oggi ancora più cremosa. L’appuntamento chiave per il settore e per i professionisti della Marca del Distributore ha offerto infatti l’occasione per svelare il nuovo progetto di sviluppo, che rafforza i valori distintivi del brand Sabelli: italianità delle materie prime, qualità eccellente e una filosofia che unisce tradizione artigianale e innovazione.



“La nuova veste grafica a sfondo rosso ci permetterà di avere a scaffale una visibilità ancora maggiore, creando una macchia di colore di notevole impatto. Sullo sfondo rosso, inoltre, spicca ancor di più il bianco candido dei nostri formaggi, esaltando il concetto “Sa di bianco. Sa di buono”, emblema della produzione a marchio Sabelli", commentano Angelo Galeati e Simone Mariani, amministratore delegato del Gruppo marchigiano. "Il nuovo concept grafico inoltre ricorda con orgoglio le radici del brand Sabelli, rendendo omaggio a nostro nonno Mastro Archimede, fondatore e primo casaro, che trasformava il latte con le proprie mani in prodotti deliziosi, oggi simbolo dell’eccellenza Sabelli”.



Il Gruppo Sabelli, già leader nel banco gastronomia e nel take away, ha chiuso il 2024 con una forte crescita nel comparto del libero servizio, anche grazie al lancio della confezione tris di mozzarelle senza lattosio Fior di Latte Mastro Archimede. Una nuova importante referenza che completa la gamma già ricca di prodotti Sabelli per il libero servizio, che comprende una linea completa di mozzarelle, le tradizioni gastronomiche - come burrata e stracciatella - e i freschi spalmabili.



L’anno appena trascorso ha confermato gli obiettivi di crescita e sviluppo del gruppo caseario, forte di acquisizione strategici come Stella Bianca, azienda specializzata in formaggi freschissimi da latte 100% italiano. Non una mera operazione finanziaria ma una sinergia industriale di ampio respiro, basata su valori e obiettivi condivisi e una filosofia comune legata all’attenzione e al perseguimento della qualità.



“La fiera Marca, che si tiene proprio ad inizio gennaio, ci permette di fare il punto sulle prospettive di crescita per il nuovo anno. Grazie anche alle recenti acquisizioni, prevediamo di attuare una energica strategia industriale, con l’ampliamento a segmenti adiacenti rispetto al nostro core business tradizionale", proseguono Galeati e Mariani. "Con questa identità visiva rinnovata, il Gruppo si proietta nel futuro del libero servizio con energia e visione, riaffermandosi come partner di riferimento per qualità, innovazione e tradizione”.