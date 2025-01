Consorzi agrari d'Italia, torna "Risultato sicuro" per gli agricoltori

Consorzi Agrari d’Italia-Cai nasce con il preciso intento di sostenere gli agricoltori nella attività quotidiane e rispondere alle loro esigenze con soluzioni concrete. Tra queste, mette a disposizione dei propri imprenditori, per il quarto anno consecutivo, "Risultato Sicuro", un fido commerciale di conto corrente, offerto direttamente agli agricoltori attraverso i principali istituti bancari del Paese e pensato per facilitare l’acquisto di prodotti e servizi Cai come mezzi tecnici, mangimi, impiantistica, sistemi di irrigazione e soluzioni per l’agricoltura di precisione. Prodotti e servizi che sono disponibili presso le oltre 300 agenzie di Consorzi Agrari d’Italia presenti in 44 province e 12 regioni. Il finanziamento è valido per acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e Consorzi agrari si farà carico della quota interessi e delle commissioni sul fido, a partire dall’apertura del rapporto fino al 31 dicembre 2025.

L’iniziativa nasce dall’esperienza di Cai sul territorio e dalla conoscenza delle dinamiche del settore: l’impresa agricola si trova costantemente esposta, per mesi, a spese e investimenti per portare a termine la coltura, mentre incassa una sola volta l’anno, tipicamente a seguito del raccolto, costringendo l’agricoltore a ricorrere al debito per garantire pagamenti regolari ai suoi fornitori erodendo il margine residuo dell’azienda agricola a causa degli interessi sul credito. Per questi motivi, Risultato Sicuro permette all’agricoltore di affrontare la stagione colturale con una maggiore serenità pianificando il momento più adatto per la vendita del proprio raccolto. L’iniziativa è nata nel 2022, coinvolgendo 628 aziende per un valore pari a 28 milioni di Euro, per arrivare nel 2024 a coinvolgere 1.300 aziende agricole per un investimento di 80 milioni di Euro in tutto il Paese: il risparmio totale per coloro che hanno aderito all’iniziativa è stato di oltre 1,6 milioni di Euro di interessi sul credito.

“Si tratta senza dubbio di un'opportunità per gli agricoltori, che ha riscosso un grande successo e che è cresciuta di anno in anno -commenta Gianluca Lelli, amministratore delegato di Consorzi Agrari d’Italia-. È il segno più evidente che siamo stati in grado di intercettare e rispondere ad un bisogno, dando concretezza al concetto di mutualità che ci caratterizza. Per questo motivo abbiamo voluto riproporre Risultato Sicuro alle stesse condizioni degli anni passati, per continuare a garantire, nonostante le oscillazioni del costo del denaro, interessi nulli per chi ha aderito all’iniziativa. Per il 2025, l’obiettivo è incrementare ulteriormente l’adesione, estendendo il parco aziende: puntiamo infatti a raggiungere 100 milioni di Euro di valore entro la fine dell’anno".