Tages Helios, nasce Metania la sgr per il biometano

Tages Capital SGR, asset manager specializzato in fondi di investimento alternativi di private markets e secondo operatore fotovoltaico in Italia, annuncia un ulteriore closing per il suo fondo Tages Helios Net Zero (THNZ) pari a 42 milioni di Euro che portano la raccolta totale a 417 milioni di Euro. L’ultimo closing del fondo è previsto per il prossimo luglio con l’obiettivo complessivo di raccolta di circa 650 milioni di Euro.

Tages Helios Net Zero è il terzo fondo infrastrutturale di Tages dedicato alle rinnovabili e alla transizione energetica che investe in settori funzionali al raggiungimento della cosiddetta neutralità carbonica (Net Zero). Oltre alle rinnovabili, i settori di interesse del fondo sono la smart mobility, le batterie (di cui i fondi Helios hanno una importante pipeline che sarà oggetto di prossimi investimenti) e il biometano, dove sono stati già realizzati investimenti per la produzione di più di 3,000 smc/h di CH4. THNZ continuerà ad investire in modo importante in questo settore. "Il biometano -sottolinea il comunicato ufficiale- è una risorsa energetica rinnovabile preziosa e può svolgere un ruolo chiave nella decarbonizzazione dei settori energivori e dei trasporti, riducendo le emissioni di CO 2 ".

Dopo l’acquisizione di un portafoglio di quattro impianti di produzione di biogas, che verranno riconvertiti alla produzione di biometano entro il 2026, Tages si è strutturata per assicurare una efficace gestione degli aspetti industriali di questa e delle future operazioni in linea col dna industriale di Tages già sperimentato nel settore delle energie rinnovabili. La società di gestione del biogas si chiamerà Metania e ha nominato ceo Stefano Boscolo.

Boscolo ha maturato una vasta esperienza a livello globale nel settore della produzione di energia, Oil&Gas ed energie rinnovabili, aree nelle quali si è occupato di sviluppo strategico e di crescita in nuovi mercati. Laureato in ingegneria industriale presso l’Università di Udine, ha iniziato la sua carriera in Alstom Power come Process Engineer inizialmente in Italia ed in seguito negli Usa. Ha poi collaborato, tra gli altri, con GE Power come Global Sales Leader e con FLSmidth in qualità di General Manager e Sales Director. È entrato infine in Hitachi Zosen Inova Italia come Sales Director Renewable Gas.

A capo di Metania, Boscolo avrà il compito di sviluppare e gestire la piattaforma di asset management per la produzione di biometano con un focus sull’efficienza e sull’adozione delle soluzioni industriali avanzate per garantire la sostenibilità. “Sono entusiasta di entrare a far parte del team di Tages, una realtà che non solo è un leader nel settore, ma che dimostra un impegno costante verso la sostenibilità e la circolarità, valori che condivido pienamente -sottolinea Stefano Boscolo, ceo di Metania-. Con il supporto di un team altamente qualificato e con la forza della piattaforma Tages, il nostro obiettivo sarà quello di sviluppare soluzioni altamente efficienti e innovative, in grado di rispondere alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione. La mia esperienza nel settore dell'energia e delle tecnologie rinnovabili mi permetterà di contribuire a massimizzare il valore per i nostri investitori”.

“Siamo particolarmente contenti di dare il benvenuto ad un manager come Boscolo che ha una grande esperienza nel settore dell’energy, con un importante background industriale -sottolinea Umberto Quadrino, presidente di Tages S.p.a. e cio di Tages Capital SGR-. Il biometano ha un enorme potenziale e occorre agire tempestivamente per affrontare le diverse sfide che abbiamo di fronte: ricordo che il Pnrr prevede una crescita del biometano in Italia di ulteriori 2,3 miliardi di Smc attraverso la realizzazione di nuovi impianti e la riconversione di una parte di quelli esistenti. A questi si aggiunge la linea indicata dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec) che ha un obiettivo ambizioso di produzione di 5 miliardi di mc di biometano entro il 2030. Per questo ci stiamo attrezzando per essere un player di riferimento in questo contesto e Stefano sarà un valido supporto”.

Aggiunge Eugenio Vecellio, direttore commerciale di Tages Capital SGR: “in un contesto sfidante relativamente alla raccolta, siamo orgogliosi di aver superato la soglia dei 400 milioni di Euro con questo terzo vintage della nostra strategia Helios. Cogliamo un segnale di rinnovata fiducia da parte degli investitori che apprezzano i risultati dei fondi precedenti e la nostra capacità di investire bene e rapidamente anche questo terzo fondo. Il continuo interesse dei nostri investitori per il settore delle Infrastrutture e della Transizione Energetica ci permette di guardare con fiducia ai prossimi mesi che ci separano dal closing finale previsto a luglio 2025”.