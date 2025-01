Newlat Food, bond da 300 milioni di euro

Il consiglio di amministrazione di Newlat Food S.p.a. ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato. L'importo in linea capitale fisso iniziale è pari a 300 milioni di Euro con possibilità di incremento di ulteriori massimi 100 milioni ed è destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia a investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero.

La durata del prestito è stabilita in sei anni a decorrere dalla data di emissione, con tasso di interesse fisso non inferiore al 4,25% lordo su base annua. Le obbligazioni, come sottolinea il comunicato ufficiale, verranno emesse per il 100% del valore nominale di sottoscrizione, con un taglio pari a 1.000 Euro e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a.

La società, aggiunge la nota, "prevede di ottenere nel corso dei prossimi giorni l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto per l’offerta e l’ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni da parte della Central Bank of Ireland (CBI), quale autorità competente ai sensi della normativa applicabile". Successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della CBI, sarà espletata la cosiddetta procedura di “passporting” del prospetto in Italia "ai fini dell’offerta al pubblico indistinto, ai sensi delle applicabili norme comunitarie".

Una volta approvato, il Prospetto sarà disponibile nella apposita sezione del sito internet della società (www.newlat.it). Si prevede, aggiunge la nota, "che subordinatamente all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni e compatibilmente con le condizioni di mercato, l’offerta del prestito obbligazionario sarà avviata entro gli inizi del mese di febbraio 2025". Le date di avvio e chiusura del periodo di offerta saranno indicate nel Prospetto e comunicate dalla società al pubblico mediante successivo comunicato stampa.

Previo rilascio delle necessarie approvazioni, "si prevede che le obbligazioni siano ammesse alla quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana, con la previsione di un dual listing anche sul mercato regolamentato (Regulated Market) dell’official list (Official List) dell’Irish Stock Exchange-Euronext Dublin (Euronext Dublin).

Il presidente del consiglio di amministrazione, Angelo Mastrolia, dichiara che l’emissione del prestito obbligazionario deliberata dal cda tiene conto, da un lato, dell’opportunità di rimodulare l’indebitamento finanziario della società, diversificando le fonti di finanziamento anche tenuto conto della recente acquisizione di Princes Limited, e, dall’altro lato, di beneficiare del supporto di importanti investitori istituzionali che hanno già più volte manifestato grande interesse a sostenere i progetti del gruppo attraverso l’investimento in titoli obbligazionari. Allo stesso tempo, dice sempre Mastrolia, le risorse finanziarie rivenienti dall’emissione del prestito obbligazionario potranno essere altresì utilizzate per supportare la prosecuzione della strategia di M&A nel settore “food & beverage”, sia in Italia sia all’estero.