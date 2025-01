Stati Uniti: la Georgia in allarme per l'influenza aviaria

La Georgia, considerata la capitale statunitense dei polli, è in allarme per l'influenza aviaria. il Dipartimento dell'Agricoltura dello Stato e il Servizio di Ispezione Sanitaria degli Animali e delle Piante (APHIS) del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti hanno confermato ieri in un comunicato ufficiale "un caso positivo di influenza aviaria ad alta patogenicità in un secondo allevamento commerciale di pollame nella contea di Elbert, in Georgia". Si tratta, sostengono le autorità, del secondo rilevamento di HPAI in un allevamento commerciale di pollame in Georgia e del sesto rilevamento complessivo dall'inizio dell'epidemia a livello nazionale nel 2022. "L'attuale sospensione delle attività avicole rimane in vigore -spiega la nota ufficiale-, ma la vendita al dettaglio di prodotti avicoli come carne e uova e le operazioni di produzione e lavorazione del pollame non sono influenzate dalla sospensione".

Secondo quanto attesta la nota del dipartimento dell'Agricoltura, venerdì 17 gennaio 2025, "i campioni raccolti da un'azienda avicola commerciale per i test di routine prima del trasporto da parte del Georgia Poultry Lab Network hanno dato un risultato positivo per l'HPAI: martedì 21 gennaio 2025, la positività all'HPAI è stata confermata dal National Veterinary Services Laboratory dell'USDA ad Ames, Iowa. La struttura, denominata Elbert 02, si trova a circa 210 metri di distanza dalla Elbert 01, la sede inizialmente colpita. La Elbert 02 aveva circa 130.000 polli da carne in loco".

Tutte le operazioni commerciali di pollame entro un raggio di 10 chilometri (6,2 miglia) rimangono in quarantena e continueranno a essere sottoposte a maggiori test di sorveglianza per un periodo di almeno due settimane, sottolineano le autorità. "La sospensione delle attività avicole per la vendita (mercato all'asta, mercato delle pulci o altro mercato del bestiame) -aggiunge la nota-, le mostre, gli scambi, gli incontri e le esposizioni che coinvolgono volatili vivi rimane in vigore fino a nuovo avviso. La sospensione non riguarda la vendita al dettaglio di prodotti avicoli come carne e uova, né le operazioni di produzione e lavorazione del pollame".

“L'HPAI rimane una grave minaccia per l'economia del nostro Stato, per l'industria numero uno della Georgia e per la salute e la sicurezza del pollame nel nostro Stato -ha dichiarato il commissario all'Agricoltura della Georgia Tyler Harper-. Il nostro team del Dipartimento dell'Agricoltura della Georgia ha risposto immediatamente per avviare le operazioni di spopolamento, smaltimento, pulizia e disinfezione. La vicinanza dei locali colpiti ha permesso al nostro team di rispondere a entrambi i casi contemporaneamente e, mentre queste operazioni continuano, le nostre forze dell'ordine stanno mantenendo un perimetro sicuro per prevenire ulteriori diffusioni”.

La Georgia produce il maggior numero di polli di tutti gli Stati Uniti, con 1,3 miliardi di polli prodotti nel 2022, secondo le statistiche dell'USDA: l'industria impiegava più di 88.000 persone nel 2022 e generava un contributo economico annuale complessivo allo Stato di oltre 28 miliardi di dollari.

Secondo indiscrezioni di stampa, l'azienda colpita aveva circa 45.000 allevatori di polli da carne in loco al momento del rilevamento.