Torna domani 29 gennaio Agrifood Forum 2025

Torna domani, 29 gennaio 2025 per la sua quarta edizione in una veste rinnovata Agrifood Forum, l’evento digitale dedicato all’agricoltura e all’alimentazione sostenibili organizzato a Roma dalla media company Rinnovabili in collaborazione con Confagricoltura e con il patrocinio di RSE (Ricerca sul Sistema Energetico), Prima (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area), Symbola ed Earth Day Italia.

“Agricoltura vs. Ambiente: causa del problema o parte della soluzione?” è il tema della quarta edizione del Forum. Istituzioni, associazioni, aziende e innovatori chiamati a rispondere a una questione urgente: come rendere le pratiche agroalimentari un drive di transizione verso la sostenibilità ambientale. Dopo il successo degli anni passati, l’appuntamento organizzato dalla Media Company Rinnovabili affiancherà alla consueta diretta streaming un incontro in presenza grazie alla collaborazione con Confagricoltura, che ospiterà l’evento nella sua sede nazionale di Palazzo della Valle a Roma.

Una scelta, quella di puntare anche sull'evento fisico, nata per ampliare le possibilità di confronto e networking tra i partecipanti sempre più numerosi. Agrifood Forum 2025, sottolinea il comunicato ufficiale, mira a stimolare un dibattito sulle nuove sfide per il settore agroalimentare, coinvolgendo istituzioni, associazioni di settore, imprese, innovatori e stakeholder. Una giornata di approfondimento che, per questa quarta edizione, ruoterà attorno al tema “Agricoltura vs. Ambiente: causa del problema o parte della soluzione?”



Il programma prevede, tra gli altri, gli interventi di :

Francesco Lollobrigida , ministro dell'Agricoltura;

, ministro dell'Agricoltura; Luca De Carlo , presidente della 9ª Commissione Agricoltura, turismo, industria e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica;

, presidente della 9ª Commissione Agricoltura, turismo, industria e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica; Elena Panichi , capo Unità Sostenibilità e Agricoltura biologica, DG AGRI della Commissione Europea;

, capo Unità Sostenibilità e Agricoltura biologica, DG AGRI della Commissione Europea; Massimiliano Giansanti , presidente Confagricoltura;

, presidente Confagricoltura; Ermete Realacci , presidente Fondazione Symbola;

, presidente Fondazione Symbola; Padre Enzo Fortunato , direttore della Comunicazione, Basilica di San Pietro;

, direttore della Comunicazione, Basilica di San Pietro; Marco Casini, segretario generale Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale (AUBAC)

Il panel del convegno "Energia & agricoltura"(ore 11:40) vede, tra gli altri:

Franco Cotana , amministratore delegato RSE;

, amministratore delegato RSE; Donato Rotundo , responsabile Energia Confagricoltura;

, responsabile Energia Confagricoltura; Fabio Salis , Regulatory and Public Affairs Manager Iberdrola;

, Regulatory and Public Affairs Manager Iberdrola; Piero Gattoni, presidente CIB

Il panel della tavola rotonda su "Agricoltura sociale" (ore 14:10) è composto, tra gli altri, da:

Marco Berardo Di Stefano , presidente Rete FattorieSociali;

, presidente Rete FattorieSociali; Francesco Spagnolo , servizio fundraising Caritas Italiana;

, servizio fundraising Caritas Italiana; Alberto Dell’Agli , consigliere della cooperativa PastificioFuturo (Carcere minorile Casal del Marmo - Roma);

, consigliere della cooperativa PastificioFuturo (Carcere minorile Casal del Marmo - Roma); Marianna Palella, CEO Citrus.

Il panel del convegno " Innovazione" (ore 15) è composto tra gli altri da: