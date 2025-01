Unicredit finanzia con 54,2 milioni 11 impianti fotovoltaici

PLT energia, uno dei maggiori gruppi italiani indipendenti attivi nel settore dell’energia rinnovabile da fonte eolica e solare ha sottoscritto con UniCredit, in qualità di Sole Mandate Lead Arranger, Bookrunner e Lender, un contratto di finanziamento multilinea su base project financing per complessivi 54,2 milioni di Euro. Il finanziamento è funzionale alla realizzazione di 11 impianti fotovoltaici greenfield in grid parity, alcuni dei quali già in fase di costruzione, ubicati in Piemonte, Toscana, Lazio e Puglia, per una capacità complessiva pari a 61,1 MW.

L’operazione, un construction bridge financing, rappresenta una novità nel mercato della grid parity in Italia nel settore fotovoltaico, in quanto la struttura contrattuale adottata, non prevede la finalizzazione ex-ante dei contratti PPA, i quali potranno essere negoziati in modo più efficiente al momento dell’entrata in esercizio degli impianti. Una volta in esercizio, gli impianti saranno in grado di generare una produzione annua attesa di oltre 104 GWh, in grado di coprire i fabbisogni energetici annui di circa 21 mila persone evitando emissioni climalteranti di oltre 52 mila tonnellate annue di CO 2 equivalenti. Considerando una vita utile degli impianti di circa trent'anni, ciò corrisponderà a un risparmio di oltre 1.500 mila tonnellate di CO 2 equivalenti che non saranno emesse in atmosfera.

“Con questa operazione -spiega Stefano Marulli, amministratore delegato di PLT energia- proseguiamo gli investimenti previsti dal nostro piano industriale confermando il ruolo di protagonista del gruppo nella produzione di energia da fonti rinnovabili. UniCredit si conferma il nostro partner di riferimento a supporto del piano di crescita del Gruppo e per la strutturazione di iniziative articolate e innovative per il settore”.

"Siamo orgogliosi di sostenere ancora una volta i piani di sviluppo di PLT Energia, tra le protagoniste indiscusse della transizione energetica italiana -aggiunge Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit-. Questa innovativa operazione di finanziamento, realizzata grazie alla sinergia tra la Region Centro Nord e il team di Infrastructure & Export Financing, rappresenta un contributo concreto non solo alla crescita dell’azienda, ma anche al rafforzamento di un settore chiave quale la produzione di energia da fonti rinnovabili. Un passo ulteriore che conferma l’impegno del nostro Gruppo nel promuovere la transizione verso un futuro più sostenibile, competitivo e strategico”.