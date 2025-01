Fattoria Latte Sano: al via campagna contro cyberbullismo

Parte dal primo febbraio prossimo la campagna di informazione “Insieme contro il cyberbullismo”, promossa dalla Polizia di Stato, Geronimo Stilton e Fattoria Latte Sano, azienda leader nella produzione di latte fresco nel Lazio e terza in Italia, considerando la sua presenza nella grande distribuzione organizzata (Gdo) e nel canale normal trade.

Strumento della nuova campagna: un cartone di Fattoria Latte Sano ideato ad hoc, con tre consigli su come combattere il bullismo virtuale suggeriti da Geronimo Stilton, popolare personaggio dei fumetti amato dai ragazzi di tutto il mondo qui in veste di divulgatore speciale. E l’invito a visitare il sito della Polizia di Stato in caso di necessità.

L’iniziativa intende sensibilizzare i cittadini sull’importanza di mettere in atto buone pratiche per contrastare il cyberbullismo: e lo fa grazie al ruolo strategico svolto da un prodotto come Latte Sano, in grado di raggiungere le tavole dei consumatori laziali grazie alla sua capillare rete di distribuzione (12.000 punti vendita serviti ogni giorno nella regione da oltre 200 mezzi isotermici refrigerati) e alla sua capacità produttiva (75mila litri di latte fresco confezionati ogni ora, insieme ai 12mila litri di Uht e Esl in bottiglia, per un totale di 87mila litri l’ora). Elementi questi che lo rendono veicolo ideale per trasmettere informazioni in pillole a genitori e figli, specie durante la colazione, primo momento conviviale della giornata.

“L’obiettivo che abbiamo è quello di arrivare, attraverso un alimento di uso quotidiano, alle famiglie e in particolare ai bambini, anche i più piccoli, con brevi messaggi di sicurezza in rete che possano essere utili nella vita di tutti i giorni. L’iniziativa vuole stimolare la loro naturale curiosità, per far sì che possano gradualmente comprendere l’importanza di mantenere sempre alto il livello di attenzione quando navigano online, per riconoscere e evitare di cadere nei rischi della rete”, spiega Luigi Rinella, direttore centrale per la Polizia Scientifica e la sicurezza cibernetica.

L’importanza del progetto è sottolineata dal vice direttore generale dell’azienda Simone Aiuti: “Al centro di ogni iniziativa promossa da Fattoria Latte Sano c’è da sempre una politica fondata su due pilastri: la promozione dell’efficacia di uno stile di vita sano e il sostegno dell’azienda alle nuove generazioni e, più in generale, alle famiglie. Per questo abbiamo accettato con piacere di fornire il nostro contributo per la realizzazione di questa campagna”.

Tre i testi delle pillole presenti su uno dei lati del brick Latte Sano:

“Prima di postare PENSA. Anche on line le parole possono fare soffrire. Parola di roditore!”.

“Sei vittima di CYBERBULLISMO? Non rimanere in silenzio: parlane con qualcuno di cui ti fidi o vai sul sito commissariatodips.it”.

“Amici roditori, avete l’età giusta per i social? Sì? Usateli comunque con attenzione: non condividete informazioni sensibili e dati personali”.

La confezione speciale, esclusivamente di latte fresco parzialmente scremato, proveniente da allevamenti selezionati della regione, sarà disponibile fino ad aprile, con una tiratura prevista di 1.500.000 pezzi, nei canali della Gdo e del normal trade di tutto il Lazio.