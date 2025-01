Turismo e inclusione, alla Liguria 1,9 milioni di euro

Turismo e sosteniblità, turismo e inclusione. Sono questi i nuovi binomi del comparto che prendono forma anche attraverso una serie di atti pubblici. In Liguria, per esempio, sono state ben 16 le domande pervenute in Regione per un totale di 77 Comuni coinvolti nei partenariati e numerosi soggetti del terzo settore. È questo il bilancio, alla chiusura del 27 gennaio, del bando relativo all'iniziativa promossa dal ministro per le Disabilità, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il ministro del Turismo.

Il bando ha destinato alle Regioni risorse per il finanziamento di specifici interventi, attraverso la selezione di progetti volti a promuovere il turismo accessibile. In particolare, alla Regione Liguria sono stati destinati quasi 1,9 milioni di Euro. Le 16 domande, corrispondenti ad altrettanti progetti finalizzati allo sviluppo di un’offerta turistica caratterizzata dall’incremento delle esperienze legate al turismo accessibile ed inclusivo, sono così ripartite: 4 per Genova, 3 per Savona, 6 per Imperia e 3 per La Spezia.

Adesso prende il via una fase di valutazione per selezionare i 4 progetti vincitori e l'interlocuzione con il Ministero per le disabilità finalizzata ad ottenere i fondi: ogni progetto potrà beneficiare di un finanziamento massimo pari a 430 mila Euro. Una volta ottenuto spetterà ad Agenzia in Liguria occuparsi delle azioni di promozione, informazione e comunicazione delle iniziative per il turismo accessibile ed inclusivo.

“Esprimiamo grande soddisfazione per il successo di questo bando regionale dedicato al turismo accessibile -dichiarano l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi e l'assessore alle Politiche sociali Massimo Nicolò- Regione Liguria è da sempre molto attenta a questo tema, avendo realizzato anche negli anni passati la Guida Mare Accessibile e la sezione 'Liguria Accessibile' del sito Lamialiguria, in cui vengono evidenziate le risorse turistiche della nostra regione quali i servizi, le strutture, i percorsi naturalistici, le spiagge attrezzate e le experience. Ringraziamo la Consulta per la tutela dei diritti della persona portatrice di disabilità della Regione Liguria che si è resa disponibile ad offrire un ulteriore supporto per la definizione delle azioni progettuali”.

Le aree territoriali turistiche oggetto del bando sono formate da un minimo di tre ad un massimo di cinque Comuni, di cui almeno due costieri ed almeno un Comune dell’entroterra confinante con uno dei due Comuni costieri, anche in due Province diverse, con uno o più soggetti del terzo settore in una logica aggregante di pubblico e privato no profit.

“Siamo felici di questo bando che permetterà ai Comuni vincitori di avere strumenti finanziari adeguati al fine di essere ancor più accoglienti e accessibili nei confronti dei turisti con disabilità o fragilità provenienti dal resto d'Italia e dall'estero -sottolinea il segretario e coordinatore della Consulta per la tutela dei diritti della persona handicappata della Regione Liguria Claudio Puppo-. La Liguria sta migliorando notevolmente per garantire al meglio i soggiorni nel nostre località alle persone disabili e alla loro famiglie offendo servizi e attenzioni all'altezza dei loro bisogni e delle loro necessità”.