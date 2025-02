Toscana: produzione vini balza a 2,6 mln ettolitri

Il vino toscano gode di ottima salute. Con una produzione a 2,6 milioni di ettolitri ed un export per i vini fermi Dop che nei primi dieci mesi del 2024 ha fatto registrare un +4,8% in volume ed un +10% in valore, supera abbondantemente le già rosee aspettative autunnali e si prepara ad incontrare il mondo nel fitto calendario di eventi che si snoda nel mese di febbraio a partire da BuyWine (5-6 febbraio, Lucca) vetrina BtoB dedicata ai buyer internazionali e PrimAnteprima (14 febbraio, Firenze), la giornata che apre ufficialmente la Settimana delle Anteprime di Toscana, atteso momento in cui la stampa di settore e gli addetti ai lavori degustano le nuove annate dei principali Consorzi toscani. Entrambi gli eventi sono promossi da Regione Toscana, in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze e l’organizzazione di PromoFirenze. Il coordinamento della comunicazione, l’ufficio stampa e i social, sono curati da Fondazione Sistema Toscana.

“BuyWine Toscana rappresenta lo start delle vetrine toscane del vino per l’incontro tra buyers e produttori di un prodotto che rappresenta uno dei più forti asset della Toscana", ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani. "I dati sono anche quest’anno positivi, perché vediamo una produzione di 2,6 milioni di ettolitri ed un export per i vini fermi DOP che nei primi dieci mesi del 2024 ha fatto registrare un +4,8% in volume ed un +10% in valore. Dopo Firenze, quest’anno BuyWine arriva a Lucca. Spero che un giorno si possa arrivare a creare una vetrina che rappresenti tutti i vini toscani, ma le premesse per dimostrare che sul piano delle esportazioni siamo in buona salute ci sono tutte. In barba ai dazi".

“Diamo una fotografia della situazione del vino in Toscana", ha detto il vicepresidente e assessore all’agricoltura Stefania Saccardi, "con un evento, il Buywine, che si ripete anche quest’anno con successo, siamo a 15 edizioni, per dare l’opportunità a tante piccole e medie aziende, 210, di incontrare oltre 140 buyers che arrivano da tantissimi paesi – registriamo ad esempio la crescita della presenza di mercati asiatici e sudamericani - buyers che altrimenti i nostri produttori non potrebbero incontrare”.

"C’è grande fermento per questa nuova edizione delle Anteprime Toscane che si aprirà il 14 febbraio con il tradizionale appuntamento di PrimAnteprima”, spiega Francesco Mazzei, presidente Avito e presidente del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana. "Attendiamo migliaia di presenze tra giornalisti e operatori del settore a cui verranno proposte in degustazione le migliori eccellenze enologiche della nostra regione. Con un calendario un pochino rivisitato si parte con il Nobile di Montepulciano, seguito dalla Chianti Classico Collection e da Chianti Lovers e Rosso Morellino. Sarà poi la volta de L’Altra Toscana - che mette assieme ben 8 consorzi per 13 denominazioni e una igt - mentre si chiude con la nuova Anteprima Valdarno di Sopra. Un solo grande territorio vitivinicolo ma con molteplici sfaccettature e interpretazioni, ecco che cosa sarà messo in mostra durante la manifestazione”.