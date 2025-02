Cbre e DeaCapital, operazione immobiliare da 3 mln a Milano

Cbre, leader globale nella consulenza e nei servizi immobiliari, ha agito in qualità di advisor di DeA Capital Real Estate SGR per la vendita di una porzione immobiliare ad uso di filiale bancaria e uffici in via Farini 56, a Milano. L’operazione, il cui valore ammonta a circa 3 milioni di Euro, ha visto il coinvolgimento del team Capital Markets MidCap & Regional Markets di Cbre. L’acquirente, sottolinea il comunicato ufficiale, "è un primario gruppo bancario che già aveva in essere un contratto di locazione per la porzione di immobile".

Gli uffici occupano una superficie di 1.270 metri quadrati, al primo piano di un edificio recentemente ristrutturato dal nuovo proprietario. L’immobile è situato nei pressi dello Scalo Farini, una zona in fase di riqualificazione, ben collegata sia da mezzi di trasporto di superficie che dalle linee della metropolitana, rendendola particolarmente attrattiva per gli investitori.

“Sul mercato osserviamo un crescente interesse per immobili o porzioni di immobili di piccole dimensioni, soprattutto da parte di investitori privati High-Net-Worth-Individual -spiega Silvia Gandellini, Head of Capital Markets Italy di Cbre-. Questa categoria, infatti, è in continua espansione e gioca un ruolo significativo nel mercato immobiliare, in particolare a Milano”.

“Il team Capital Markets MidCap & Regional Markets, grazie anche alla fitta rete di investitori privati, ha consolidato la propria posizione per la vendita di asset di medio-piccola dimensione nelle principali città italiane, come Roma e Milano -aggiunge Mario Previsdomini, Head of Mid Cap & Regional Markets Italy di Cbre-. Abbiamo riscontrato un grande interesse per questo asset e l'offerta ricevuta da un investitore High-Net-Worth-Individual ha portato all'esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, confermando l'attenzione degli istituti di credito nell'acquisire asset strategici per la propria attività”.