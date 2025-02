Iniziative e scenari futuri per il biologico a Biofach 2025

L’impegno di “Being Organic in Eu” per la promozione e lo sviluppo del biologico passa da Biofach 2025, il Salone internazionale che riunisce produttori, distributori, esperti e operatori bio, a Norimberga fino al 14 febbraio. Il progetto, nato dalla collaborazione tra FederBio e Naturland, e cofinanziato dall’Unione Europea con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del settore e sensibilizzare a un’alimentazione più salutare e sostenibile, dà appuntamento alla manifestazione di Norimberga con un ampio spazio istituzionale e l’organizzazione di momenti di networking e confronto.

Nell’ampia area espositiva (Hall 7A- Stand 173) si potranno approfondire tutte le iniziative organizzate a Biofach per promuovere la cultura, la conoscenza e i benefici dell’agricoltura biologica, che non utilizza chimica di sintesi per tutelare gli ecosistemi e la fertilità del suolo. Giovedì 14 febbraio, alle 11:30 nella sala Seoul, una tavola rotonda analizzerà l’aggiornamento del regolamento biologico dell'UE e il tema del commercio internazionale. L'incontro, che prevede, tra gli altri, la partecipazione di Henri Delanghe, deputy head of Unit Organics, DG AGRI della Commissione europea, ha l'obiettivo di fare il punto sui risultati ottenuti e sulle prossime sfide del settore, con particolare attenzione all'internazionalizzazione dei prodotti biologici dell'UE.

Seguirà alle 12 la conferenza “Scenari e trend per il biologico sul mercato tedesco e italiano”, durante la quale verranno presentati gli andamenti e l’evoluzione dei mercati, le preferenze e tendenze di consumo, le prospettive e i risultati del progetto Being Organic in Eu. Interverranno: Domenico Lunghi di BolognaFiere, Aldo Cervi di FederBio, Markus Pfeuffer di Naturland, Joanna Wierzbicka di IFOAM Organic Europe, Simone Taddei di FederBio, e Ann-Kathrin Trappenberg di Naturland.

“Anche quest'anno, Being Organic si conferma protagonista a Biofach, con un ricco programma di convegni e iniziative tese a promuovere l'agricoltura biologica come modello di innovazione, qualità e responsabilità ambientale -sottolinea Paolo Carnemolla, segretario generale FederBio-. In un contesto sempre più attento alla sostenibilità, è essenziale valorizzare i benefici del biologico, nella salvaguardia della biodiversità, della fertilità del suolo e nella mitigazione dei cambiamenti climatici. La partecipazione di Being Organic in EU a eventi di rilievo internazionale come Biofach sottolinea l’impegno concreto del progetto per lo sviluppo del biologico europeo, creando forti sinergie tra gli operatori del settore e sensibilizzando sulla necessità di un cambio di paradigma nel modo di produrre e consumare cibo, sostenendo uno stile alimentare più etico, salutare e resiliente”.

Il progetto Being Organic in EU è una campagna di promozione che prevede un insieme articolato di azioni con l’obiettivo di migliorare la conoscenza, il prestigio e il consumo dei prodotti ortofrutticoli biologici verso i due paesi target: Italia e Germania. La campagna mira a contribuire ad un sistema agroalimentare sostenibile a sostegno del “Green Deal Europeo” e delle strategie “Farm to Fork” e “Biodiversità 2030” per favorire un sistema alimentare etico, salutare, resiliente dal punto di vista climatico ed ecologico e a mettere in risalto le caratteristiche virtuose dell’agricoltura biologica europea, sia in termini di qualità del prodotto sia di sostenibilità, dalla produzione primaria fino al consumatore.