Pecorino Crotonese Dop: 1,7 mln euro di valore a consumo

L'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi (Icqrf) dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (Masaf) ha affidato, con Decreto Ministeriale, l’autorizzazione a Csqa ad effettuare i controlli per la Denominazione di Origine Protetta Pecorino Crotonese per i prossimi tre anni. Il prodotto, entra a far parte delle oltre ottanta Indicazioni geografiche controllate dall’Organismo di certificazione.

Il Pecorino Crotonese Dop è un prodotto rappresentativo del paniere dei prodotti certificati della Calabria, una regione che - esclusivamente in ambito Cibo - può vantare 30 prodotti Dop Igp per un valore economico pari a 820 milioni € generato dal lavoro di 5.756 operatori appartenenti alle filiere certificate (Dati Rapporto Ismea-Qualivita 2024).



Presente nel territorio già da tempi molto antichi, antecedenti il Medioevo, il Pecorino Crotonese Dop può contare oggi su una filiera da 95 tonnellate di produzione certificata e 22 operatori capaci di generare 1 milione € di valore alla produzione, tradotti in 1,7 milioni € di valore al consumo (Dati Rapporto Ismea-Qualivita 2024).



Dal 2012 il Consorzio di Tutela del Pecorino Crotonese Dop salvaguardia e valorizza questa eccellenza calabrese prodotta esclusivamente nei territori del crotonese e in alcuni comuni limitrofi a nord e a sud fuori dalla provincia di Crotone. Tra i principali compiti c’è l’impegno ad arginare le contraffazioni che sono sempre più diffuse, anche oltre oceano. Da due anni il Pecorino Crotonese Dop originale viene marchiato per permettere anche ai consumatori di poterlo riconoscere più facilmente e difendersi dalle imitazioni. Dall’altro lato il Consorzio cerca di valorizzare la conoscenza di questo antico formaggio attraverso azioni di divulgazione e promozione. Il riconoscimento della Dop non solo ha permesso di tutelare l’identità di questo formaggio calabrese, ma ha consentito che la tradizione casearia e pastorale potesse continuare il suo corso anche oggi in questi luoghi da sempre votati alla pastorizia, dove fino a poco tempo fa si perseguiva la pratica della transumanza dai monti della Sila alle colline del Marchesato.

“La scelta di Csqa”, ha affermato Francesco Scarpino, presidente del Consorzio di tutela, “organismo di certificazione leader in Italia nel campo delle Indicazioni Geografiche, è dettata dalla volontà di fare un salto di qualità. Abbiamo scelto non a caso un ente certificatore di alto livello legato già a marchi Dop e Igp italiani dal grande nome. La velleità del Pecorino Crotonese Dop è riuscire ad affermarsi, ed essere riconosciuto come uno dei formaggi Dop italiani, senza se e senza ma, e siamo certi che la scelta di Csqa rientra nella strategia per raggiungere questo obiettivo”.

La Dop Pecorino Crotonese conferma il valore del portfolio di prodotti Dop Igp certificato da Csqa, che conta ad oggi 81 Indicazioni Geografiche: un dato che sottolinea la volontà di accompagnare sempre di più lo sviluppo delle filiere agroalimentari di qualità, simbolo del made in Italy e della vocazione dei territori.