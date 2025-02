Coop: 20 anni di adesione a "M'illumino di Meno"

Festeggia il 20° anno l’alleanza tra Coop e la giornata del “M’illumino di meno”, promossa dalla trasmissione radiofonica di Rai Radio2 Caterpillar. Coop aderisce per la ventesima volta alla Giornata Nazionale, coinvolge la rete di oltre 650 punti vendita, con il “silenzio energetico”, il simbolico spegnimento delle luci e la diretta attraverso Radio Coop della trasmissione radiofonica Caterpillar, proprio il 16 febbraio. E sostiene la pedalata sostenibile di Silvia Gottardi di “Cicliste per Caso”; un duo formato appunto da Silvia Gottardi e Linda Ronzoni che usa la bicicletta come strumento per promuovere stili di vita green e sostenere al tempo stesso i temi dell’inclusione di genere.

Silvia partirà il 6 febbraio da Valencia toccando Spagna e Francia prima di approdare in Italia; 1.400 chilometri in due settimane passando dalla Liguria per poi salire verso l’Emilia e arrivare il 19 febbraio a Bologna. Tappa dopo tappa, Gottardi troverà a accoglierla dipendenti, soci Coop, semplici simpatizzanti e toccherà il punto vendita di Sanremo per una cambusa bio e vegetariana, passerà dalla riviera ligure dove all’altezza di Bergeggi ricorderà la piantumazione della posidonia con Foresta Blu (200 metri quadrati di nuova prateria), a Genova racconterà un progetto di rigenerazione urbana per poi percorrere l’intera pianura emiliana all’insegna della mobilità sostenibile, toccare Parma dove ricordare la sperimentazione “Spesaut” per facilitare la spesa alle persone con disturbo autistico e approdare alla Libreria Zanichelli a Bologna.

Il suo viaggio potrà essere seguito “live” sui social @ciclistepercaso.Intanto Coop prosegue nel costante lavoro di miglioramento della propria dimensione energetica. Coop ha infatti da tempo abbandonato i sistemi di illuminazione tradizionali a favore delle luci a led: sicure perché hanno un’alta affidabilità di lunga durata e robustezza, a basso consumo perché con il loro alto rendimento ed efficienza riducono i consumi di energia elettrica. In totale, nel corso del 2024 Coop ha installato lampade a led in tutti i punti vendita realizzati e ristrutturati durante l’anno, arrivando così a coprire attualmente con questa tecnologia l’illuminazione interna di oltre 570 supermercati, iper e parcheggi.

Così facendo il risparmio energetico stimato è di oltre 75 milioni di kWh annui, consentendo di evitare l’immissione in atmosfera di oltre 23mila tonnellate di CO2 (fattore di conversione: Ispra 2023). Gli impianti fotovoltaici allacciati e funzionanti sono adesso 280, con una potenza complessiva di oltre 46.520 kWp. Questi, in un giorno d’inverno, come il 16 febbraio, sono capaci da soli di produrre il quantitativo di energia elettrica necessario per illuminare la rete vendita Coop per oltre 3 ore.

A partire dal 2012, le cooperative insieme a Inres (il consorzio nazionale di progettazione delle strutture di vendita Coop) hanno inoltre avviato il “Progetto Energia”, un programma che ha l’intento di ridurre i consumi energetici dei punti vendita della rete Coop, con l’obiettivo di coinvolgere il più alto numero possibile di punti vendita. Dall’avvio del progetto, si è ridotto complessivamente il consumo di energia di oltre il 20%. Finora sono stati coinvolti 620 punti vendita; il servizio, dal suo inizio, ha permesso un risparmio di circa 572.700.000 kWh., equivalenti ad oltre 175.700 tonnellate di CO2.