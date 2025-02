Giornata Suinicoltura: on line il sito dell'edizione 2025

Expo Consulting srl, la società che dal 2016 organizza il più importante evento annuale per il settore suinicolo nazionale, ha voluto dare seguito al successo di ogni edizione della Giornata della Suinicoltura realizzando un portale dedicato dove gli allevatori, i veterinari e i tecnici potranno trovare informazioni, aggiornamenti e approfondimenti sulle diverse tematiche che riguardano il comparto, da tre anni alle prese con la gestione e le conseguenze causate dalla Peste Suina Africana.

"Oltre a una videointervista al Commissario straordinario alla Psa, Giovanni Filippini, che sancisce il battesimo del sito giornatadellasuinicoltura.it, ci avvarremo della collaborazione del Cerep (Centro nazionale di referenza per le pesti suine), guidato da Francesco Feliziani", si legge in una nota della Giornata.

Inoltre, tra le iniziative a cui Expo Consulting sta lavorando per il 2025, sono previsti due Corsi di formazione per allevatori, veterinari e tecnici che si concentreranno rispettivamente sul controllo delle malattie più diffuse in allevamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e sulla corretta gestione degli spandimenti durante l'estate, periodo particolarmente critico in cui, come abbiamo visto negli ultimi due anni, sono scoppiati numerosi focolai di Psa in altrettanti allevamenti.

"Con la nascita del portale giornatadellasuinicoltura.it", spiega Elisabetta Zagnoli, amministratore delegato di Expo Consulting, "vogliamo saldare e rafforzare il legame con gli operatori della filiera suinicola italiana che a ogni edizione della Giornata, in tutti questi anni, hanno sempre partecipato numerosi dimostrando apprezzamento per i temi proposti e i relatori intervenuti. La suinicoltura italiana sta vivendo un momento molto difficile e complicato dovuto alla diffusione della Peste Suina Africana e anche per questo abbiamo pensato che fosse importante creare un luogo virtuale interamente dedicato a chi, pur in misure diverse, a causa di questa malattia sta affrontando sacrifici, difficoltà economiche ed anche emotive".

Tutte queste iniziative, a cui lavoreranno anche i componenti del Comitato scientifico da poco costituito, sfoceranno nell'ottava edizione della Giornata della Suinicoltura che si terrà a Modena il 15 ottobre 2025.