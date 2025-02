Restaurant brands si prende Burger King Cina

Restaurant Brands assume il pieno controllo di Burger King Cina. Lo ha dichiarato la stessa azienda confermano di averne acquistato le quote dal suo franchisee locale per circa 158 milioni di dollari in una transazione interamente in contanti. Le quote sono state acquisite da una holding, la TFI Asia Holdings BV, e da una società, la Pangaea Two Acquisition Holdings XXIII. Al 31 dicembre 2024, Restaurant Brands aveva 1.474 ristoranti Burger King in Cina. "Di conseguenza -riporta la nota ufficiale del gruppo dei fast food-, Restaurant Brands international possiede ora quasi il 100% dell'azienda e si avvarrà di consulenti per assistere l'azienda nell'individuazione di un nuovo partner locale che apporti capitale primario all'azienda e ne diventi l'azionista di controllo. Ciò è in linea con la strategia a lungo termine di RBI, che prevede la collaborazione con operatori locali esperti, pur mantenendo un'attività prevalentemente in franchising".

"TFI -prosegue la nota- è stato un partner prezioso nell'espansione di Burger King in Cina, aiutando il marchio a crescere da circa 60 ristoranti nel 2012 a circa 1.500 oggi e continuerà a espandere le sue attività in Turchia come uno dei maggiori partner commerciali di RBI a livello mondiale. Anche Cartesian ha svolto un ruolo importante nel sostenere lo sviluppo di Burger King nel mercato e RBI continua a essere partner di Cartesian nella crescita del business di Tim Hortons in Cina".

Sottolinea Rafael Odorizzi, presidente di RBI per l'Asia e il Pacifico: "Questa transazione segna l'inizio di un nuovo capitolo per Burger King in Cina e rafforza il nostro impegno per una crescita a lungo termine nella regione, mentre individuiamo un nuovo partner operativo locale. Ci impegniamo ad offrire ai nostri ospiti cibo di alta qualità ed esperienze eccezionali in ristoranti accoglienti in tutta la Cina”.