Biogas Italy 2025: tecnologia motore di sviluppo in agricoltura

Ai nastri di partenza una nuova edizione di Biogas Italy, l’evento annuale del Cib-Consorzio Italiano Biogas. L’evento si terrà a Milano, il 13 e 14 marzo, al The Mall. Al centro della due giorni la tecnologia come motore di innovazione e slancio per lo sviluppo in ambito agricolo. A partire dalla digestione anaerobica, la produzione di biogas e biometano ha cambiato il paradigma dell’agricoltura, integrando la produzione agricola con quella energetica, guidando il settore primario verso nuove opportunità. Resta centrale per lo sviluppo del settore il tema delle traiettorie di sviluppo post-Pnrr. A guidare la discussione anche quest’anno ci sarà il giornalista Filippo Solibello, voce e volto di Radio Rai, che accompagnerà nell’approfondimento del “Fattore tecnologico. L'innovazione in campo per il futuro”.

"Il 2025 è un anno strategico per le nostre imprese che dovranno concorrere a portare a termine il maggior numero di iniziative nei tempi stretti previsti dal Pnrr. Oltre a questa grande sfida che fa del 2025 l’anno del “fare”, diventa allo stesso tempo fondamentale avviare una programmazione di lungo termine che guardi oltre questi progetti per garantire alle nostre imprese una programmazione coerente con gli ambiziosi obiettivi che il Governo si è dato nella produzione di gas rinnovabile”, ha dichiarato Piero Gattoni, presidente del Cib. "Abbiamo deciso di tornare a Milano perché questo territorio rappresenta le radici del nostro settore: proprio in Lombardia, infatti, si è sviluppato un modello di integrazione con l’agricoltura che ha fatto scuola. Una regione simbolo della crescita del biogas e del biometano, grazie alla lungimiranza delle istituzioni regionali e alla visione delle aziende agricole del territorio, che hanno saputo investire in innovazione e sostenibilità. Biogas Italy di quest’anno sarà l’occasione per ritrovarci tutti insieme a discutere di futuro".

Uno dei momenti chiave sarà la presentazione delle proposte del Cib per il settore del biogas e del biometano agricolo post-Pnrr, un manifesto programmatico al 2030 che raccoglie le priorità per il consolidamento del biogas e del biometano agricolo nei prossimi anni. Inoltre, tra le novità tematiche di quest’anno ci sarà quella dell’accettabilità sociale delle infrastrutture del biogas e del biometano, con la presentazione in anteprima di una ricerca realizzata in collaborazione con l’agenzia YouTrend. Un documento che offrirà uno spaccato sulla percezione del settore che contribuirà a delineare il livello di conoscenza e fiducia verso la filiera e a individuare le leve per rafforzare il dialogo con le comunità locali. Un approfondimento che si inserisce nel più ampio dibattito sulle esternalità positive del settore, dai benefici ambientali alla creazione di valore economico e sociale per le aree rurali.Infine, l’edizione di quest’anno offrirà un approfondimento sulle principali traiettorie del mercato del biogas e del biometano agricolo. In particolare, verranno affrontati temi cruciali come l’integrazione delle innovazioni in agricoltura attraverso la digestione anaerobica, il ruolo del settore come driver verso un nuovo Green Deal europeo.

L’evento vede il supporto di Ecomondo come partner e il sostegno di Crédit Agricole, Edison, Italgas e Snam in qualità di Main Sponsor. Anche quest’anno si conferma la ricca adesione delle aziende espositrici con oltre 10 Gold Sponsor e più di 30 Silver Sponsor che contribuiscono a rendere Biogas Italy un appuntamento unico di riferimento per il settore. La manifestazione si svolge, inoltre, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’ANCI.Il programma completo di Biogas Italy è disponibile online sul sito www.biogasitaly.com, dove è possibile registrarsi per partecipare all’evento.