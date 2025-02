Molini Pivetti debutta a Identità Golose

Molini Pivetti annuncia la sua prima partecipazione a Identità Golose 2025, presso lo stand E7. Il rinomato congresso internazionale di cucina d'autore si svolgerà dal 22 al 24 febbraio 2025 all'Allianz MiCo di Milano, con il tema Identità Future. L’azienda di Renazzo, in provincia di Ferrara, avrà il proprio stand nell'area espositiva, dove, nei tre giorni di congresso, si alterneranno pizzaioli d’eccellenza da tutta Italia con esclusive degustazioni e dimostrazioni dal vivo. Tra impasti, assaggi e tecniche di preparazione, lo stand Molini Pivetti sarà il palcoscenico per un viaggio nel gusto, grazie a grandi interpreti dell'arte della pizza, in tutte le sue varianti: dalla napoletana tradizionale e innovativa alla classica italiana, dalla pizza emiliana sottile e croccante alla pizza alla pala ad alta idratazione, fino al padellino e al panino gourmet.

Sabato 22 febbraio sarà la volta di Alessandro Cirillo, Gianluca Di Costanzo, Giuseppe D'Anna, Francesco Buono, Davide Costabile e Gennaro Tommasino, pronti ad incantare il palato con pizza napoletana e alla pala, due capolavori gastronomici dalla consistenza irresistibile. A loro spetterà il compito di trasformare ogni impasto in un’esperienza indimenticabile: dalla raffinata morbidezza di una napoletana alveolata all’esplosione di sapori della versione street food, fino al gusto ricco della pizza alla pala, specialità che si distingue per il suo impasto sottile e croccante.

Il 23 febbraio, un gruppo di straordinari maestri pizzaioli – Valerio Iessi e Daniele Ferrara, Antonino Cafiero, Riccardo Ammendola, Carmine Prisco, Giuliano Schiuma, Osvaldo Serra e Felice Mellone – ci guiderà nel cuore dell’arte della pizza, per esplorare l’importanza della farina, dell’idratazione e della tecnica: che sia pizza classica italiana, napoletana tradizionale, pizza alla pala o padellino, ogni creazione è frutto di un equilibrio e un'armonia di elementi, che si fondono alla perfezione ad ogni assaggio.

Il viaggio sensoriale delle identità golose di Molini Pivetti si concluderà lunedì 24 febbraio con la preparazione della pizza nelle sue versioni più innovative, ma anche nelle varie declinazioni regionali e locali grazie agli chef Corrado Bombaci, Pietro Accardo, Nicola Cesarano, Francesco Lettieri; mentre Gennaro Catapano, con “Il pre-impasto che funziona”, combinerà tecnica e passione al servizio di un impasto dalla leggerezza straordinaria, e Stefano Billis svelerà “L’eccellenza del panino gourmet”.In chiusura, ospite speciale sarà il celebre pastry chef Ciro Poppella della Pasticceria Poppella, pastry ambassador Molini Pivetti, conosciuto per il suo iconico fiocco di neve, che delizierà il pubblico con una dolce sorpresa inedita, tutta da scoprire.

Al congresso, lo stand di Molini Pivetti sarà un punto d’incontro per conoscere le tre linee di farine dedicate ai pizzaioli: la Linea Professional Pizza con le referenze Professional Pizza Azzurra, Pizza Verde, Pizza Rossa, Pizza Blu e Pizza & Pane Tipo 1, pensate per pizza classica italiana con diversi tempi di lievitazione; la Linea Special, più recente, che offre una innovativa gamma di farine, come Nafavola 320 e Nafavola 270 per pizza napoletana, Maggica, per la pizza in teglia e alla pala, Sorbole, per pizza emiliana, sottile e particolarmente croccante, e Incanto, specifica per preimpasto e per impasti diretti; la Linea Gran Riserva, che offre tre farine 100% emiliane da filiera corta Campi Protetti Pivetti, un marchio che garantisce un prodotto tracciabile e certificato Csqa, provenienti da campi selezionati nelle province di Ferrara, Bologna e Modena, terre vocate alla produzione dei migliori grani teneri.

La partecipazione di Molini Pivetti al congresso cade nel suo 150° anniversario (leggi notizia EFA News): l’azienda ha scelto di raccontarsi attraverso una serie fotografica unica, “Farina in Opera”, realizzata dal fotografo Simone Bramante (alias Brahmino), che esplora e illustra, con particolari cromie, il processo che trasforma il chicco di grano in farina. Lo stand espositivo racchiude le fotografie più rappresentative, quelle del territorio, la conoscenza e la trasformazione. Ogni scatto cattura il passaggio di questa energia vitale che da chicco di grano diventa farina, nutrimento, energia rinnovata. Un ciclo che si ripete ogni giorno, comincia dalle terre della pianura emiliana per giungere nelle mani dei professionisti dell’arte bianca.

“Da anni Molini Pivetti è impegnata a supportare i professionisti dell'arte bianca e della ristorazione, non solo come fornitore di farine, ma come vero partner nel loro percorso di crescita. Il nostro obiettivo è affiancarli nel loro business attraverso formazione di alto livello, aiutandoli a sviluppare una conoscenza approfondita delle farine e delle loro applicazioni. Inoltre, rispondiamo alle loro esigenze con soluzioni innovative che garantiscono lavorabilità, resa ottimale e risultati sempre eccellenti: prodotti fragranti, gustosi e dalla qualità costante. Identità Golose rappresenta un’occasione straordinaria per Molini Pivetti, per condividere l’impegno, la passione e la visione del futuro con il mondo della ristorazione e dell’alta gastronomia”, ha dichiarato Giulia Chessa, Marketing Manager di Molini Pivetti.