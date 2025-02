Yoga Zero 500 ml: arriva nuova gamma senza zuccheri aggiunti

Leggero, dissetante e senza zuccheri aggiunti, per una nuova esperienza sensoriale che va a soddisfare le esigenze di tutta la famiglia, dai più giovani fino agli adulti. Sono queste le caratteristiche dell’ultima novità lanciata da Yoga nel mondo dei succhi di frutta, Yoga Zero 500 ml. Disponibile in 4 gusti (Ace, Arancia mix, Multifrutti, Frutti Rossi), la nuova gamma sarà presente negli scaffali della Gdo, nei bar e nei distributori automatici a partire dalla primavera del 2025, andando a completare la già ricca offerta di Yoga grazie all’innovativo formato Pet 500 ml (con il 50% di plastica riciclata), in uscita con l’offerta lancio 400 + 100 ml gratis.

Yoga Zero 500 ml nasce per rispondere alla crescente domanda di prodotti salutari e senza zuccheri aggiunti, mantenendo inalterato il gusto della frutta. Grazie a un’attenta selezione degli ingredienti e a un processo produttivo che preserva le caratteristiche della frutta, Yoga garantisce un succo piacevole al palato e leggero, ideale per chi cerca un’alternativa sana e rinfrescante con un bassissimo apporto calorico (il valore nei quattro gusti oscilla tra 12 e 17 kcal per ogni 100 ml di prodotto):

- Ace: la classica freschezza agrumata (12 kcal, 52 kj)

- Arancia Mix: intensa e dissetante (14 kcal, 58 kj)

- Multifrutti: una leggera armonia di sapori (14 kcal, 61 kj)

- Frutti Rossi: vivace e piacevole (17 kcal, 73 kj)

Il nuovo formato da 500 ml in Pet riciclato, oltre a riflettere il costante impegno di Yoga nel campo della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente, offre praticità e convenienza, rendendo Yoga Zero perfetto per il consumo in ogni momento della giornata: dalla colazione a casa, alla pausa in ufficio, fino al consumo on-the-go direttamente dal bar o dal distributore automatico. La shape, in linea con quella della bottiglia da 1 litro rinnovata proprio un anno fa e con la bottiglietta in vetro presente nei bar, riprende l’iconico formato del marchio storico Yoga garantendo la riconoscibilità sullo scaffale. Retail, Horeca,

L’introduzione di Yoga Zero 500 ml nei canali Retail, Horeca e Vending testimonia l’impegno di Yoga nel fornire soluzioni adatte a ogni esigenza di consumo. Nei supermercati, il formato da mezzo litro si propone come un’opzione versatile e conveniente per tutta la famiglia, mentre nei bar e nei distributori automatici rappresenta la scelta perfetta per chi desidera una pausa leggera e dissetante, con la possibilità di poter consumare il prodotto anche in modalità asporto. Yoga continua dunque a innovare il mercato dei succhi di frutta offrendo un prodotto pensato per chi non vuole rinunciare al piacere della frutta pensando al proprio benessere, ma ottimo anche dal punto di vista del rapporto prezzo/qualità.