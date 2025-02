Prosciutto San Daniele: produttori e distributori a confronto

La filiera estesa del Prosciutto di San Daniele è stata al centro di un confronto tra produttori e distributori, promosso a Milano il 12 febbraio 2025 dal Consorzio di tutela con il supporto di The European House – Ambrosetti (vedi articolo EFA News). L’evento ha rappresentato un momento di riflessione strategica sulle sfide e le opportunità del comparto agroalimentare italiano con la partecipazione di rappresentanti della distribuzione organizzata, della ristorazione e del Consorzio con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e individuare strategie comuni per valorizzare il prodotto, migliorare il servizio distributivo e garantire la qualità per i consumatori.

Tra i principali temi affrontati, il contesto macroeconomico e le sue ripercussioni sul settore, l’evoluzione dei consumi e il ruolo strategico della distribuzione nel promuovere i prodotti a indicazione geografica.

Teh - Ambrosetti ha sviluppato, per conto del Consorzio, uno studio strategico sul contesto, prodotto e filiera che ha messo in evidenza che la filiera agroalimentare italiana si conferma un asset strategico per il Paese e per ogni euro di fatturato generato dal Prosciutto di San Daniele, se ne attivano 2,2 aggiuntivi nell'intera economia. Inoltre, solo il 4,4% del valore dei consumi di carne e salumi remunera gli azionisti dell'intera filiera. Il Prosciutto di San Daniele, con un grande distretto economico con un fatturato di oltre 350 milioni di € di valore alla produzione e oltre 2,5 milioni di cosce prodotte annue, si conferma una delle eccellenze del Made in Italy, generando un impatto economico significativo.

Il Consorzio ha fortemente voluto questo incontro per promuovere un momento di riflessione nei confronti del mercato e per impostare un rapporto con la distribuzione in una dimensione nuova, ovvero un sistema di relazioni biunivoco per uno scambio di prospettive, necessità e problematiche per poter dare risposte precise al mercato e per tutelare la qualità dei prodotti per i consumatori.

Nel servizio, Nicola Martelli, presidente Consorzio del Prosciutto di San Daniele, e Mario Emilio Cichetti, direttore generale. illustrano i contenuti dell'incontro e fanno il punto sull'andamento del settore, sui dati dell'export, e sulle sfide future per il comparto.

