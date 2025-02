Libri. "Considera gli animali": il veganesimo come salvezza del pianeta?

Animali domestici, cani e gatti in primis, sono esseri chiaramente senzienti. Lo stesso, però, vale per le bestie da allevamento, meritevoli, per questo, di vivere in condizioni dignitose almeno quanto gli animali da compagnia. Questa la tesi di fondo del saggio "Considera gli animali" (Laterza, 2025, pp. 200) di Simone Pollo.

Secondo l'autore, professore associato di Filosofia morale presso il Dipartimento di Filosofia della Sapienza Università di Roma, sarebbe opportuno scegliere diete più giuste per gli animali e più sostenibili per il pianeta. Ponendosi in linea con l'ambientalismo radicale, da cui anche l'Unione Europea sta iniziando a smarcarsi (leggi notizia EFA News), Pollo denuncia le condizioni di sofferenza in cui verserebbero gli animali della maggior parte degli allevamenti occidentali, ai quali attribuisce una consistente parte di responsabilità nella crisi climatica.

Partendo da basi etico-filosofiche, più che scientifiche, libro di Pollo dedica ampio spazio ai cambiamenti degli ultimi anni negli stili alimentari, in particolare la crescita del veganesimo (in tutte le sue declinazioni, sfumature e varianti sul tema, dal flexitarianesimo al fruttarianesimo, passando per il pescetarianesimo e il vegetarianesimo lacto-ovo), individuandone una speranza nel possibile recupero di un equilibrio sostenibile per l'umanità, la fauna e l'ecosistema.

Un pensiero - quello di Simone Pollo - che indubbiamente va per la maggiore e che, in certi contesti culturali, è finanche egemone. La comunità scientifica, tuttavia, è tutt'altro che unanime. Come documentato anche dalla nostra agenzia, sta riprendendo forza, negli ultimi anni, una letteratura assai meno radicale, che difende fermamente l'assunto dell'uomo come 'onnivoro'. Due testi su tutti: "Mangiare secondo la scienza. La salute nel piatto" di Elisabetta Bernardi (leggi recensione EFA News) e “Perché essere onnivori. Per la vostra salute e per quella del pianeta” di Juan Pascual (leggi recensione EFA News). Prove alla mano, questi due autori (leggi notizia EFA News) sostengono l'importanza del consumo della carne per l'essere umano e l'utilità degli allevamenti che, lungi dal costituire una mina vagante per la salute del pianeta, offrono il loro decisivo contributo alla sostenibilità ambientale.