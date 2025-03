Larve nella pasta in una mensa scolastica

Larve nella pastasciutta servita ai bambini. è accaduto alla della scuola primaria di San Cipriano, in provincia di Treviso. Del caso sono già stati allertati sia l'Ulss 2 che il sindaco di Roncade, Marco Donadel. È stata una maestra ad accorgersi della presenza di corpi estranei nel piatto dei piccoli durante l’ora di pranzo. Il menù prevedeva come primo una pastasciutta al ragù o senza sugo, per chi non lo gradiva: chi ha optato per la prima scelta ha visto nei piatti alcuni piccoli vermi immersi nel sugo e tra i vari strati di rigatoni. Una maestra che in quel momento stava passando tra i tavoli se n’è accorta subito e ha impedito che i bambini li ingerissero.

Nel mirino ovviamente la nuova ditta vincitrice dell’appalto che si occupa di servire i pasti nelle scuole della zona. Alcuni genitori riferiscono di altri episodi analoghi, con corpi estranei nei pasti dei bambini in altre mense scolastiche della provincia di Treviso gestite dalla stessa ditta, e chiedono quindi controlli a tappeto.

"Da quando questa azienda si è insediata al posto della precedente, volevamo capire meglio come funzionasse il servizio -racconta un membro del comitato mensa-. Ai genitori che fanno parte del comitato è consentito un accesso al mese alla mensa, ma noi ne avevamo chiesti di più proprio perché si trattava di una novità. Dobbiamo valutare come procedere".

La ditta ha vinto l’appalto del Comune, per cui si occupa della ristorazione nelle scuole del comprensorio e in passato anche altri istituti avrebbero dimostrato delle rimostranze nei confronti del servizio. "Siamo intervenuti non appena appesa la notizia -spiega il sindaco Marco Donadel-. I nostri uffici hanno provveduto a contare immediatamente il biologo incaricato dal comune per il controllo del servizio di refezione. Questo è un fatto gravissimo: la soglia di attenzione dell’amministrazione su questa questione è altissima, gli esami di controllo necessari sono già in fase di esecuzione e attendiamo gli esiti; in base a questi richiederemo spiegazioni puntuali e valuteremo l’iter più idoneo da mettere in campo per i nostri bambini".