Bayer, dopo i numeri del 2024 il 2025 sarà "anno cruciale"

Bayer, società tedesca e una delle principali multinazionali farmaceutiche a livello mondiale, ha raggiunto la sua guidance rettificata per il 2024. “Abbiamo tre grandi aziende, con interessanti prospettive a lungo termine -ha dichiarato l'amministratore delegato Bill Anderson-. Tuttavia, per raggiungere le opportunità che ci attendono, dobbiamo prima superare quelli che continueranno ad essere tempi difficili. Abbiamo ancora del lavoro da fare”.

Passando ai numeri del 2024 il fatturato del gruppo si è attestato a 46,606 miliardi di Euro, con un aumento dello 0,7% su base valutaria e di portafoglio. L'effetto valutario è stato negativo per 1,349 miliardi di Euro (2023: 1,964 miliardi di Euro). L'ebitda prima delle voci speciali è diminuito del 13,5%, attestandosi a 10,123 miliardi di Euro. L'ebit ammonta a meno 71 milioni di Euro (2023: più 612 milioni di euro) dopo oneri speciali netti per 5,507 miliardi di Euro (2023: 6,977 miliardi di euro). Gli oneri straordinari derivano principalmente da perdite di valore, attribuibili soprattutto alla divisione Crop Science.

L'utile netto si è attestato a meno 2,552 miliardi di Euro (2023: meno 2,941 miliardi di euro), mentre l'utile core per azione è sceso del 21,0% a 5,05 euro. Il free cash flow è più che raddoppiato rispetto all'anno precedente, salendo a 3,107 miliardi di Euro e superando leggermente le aspettative dell'azienda. L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2024 ammontava a 32,626 miliardi di Euro, con un calo del 5,4% rispetto alla fine dell'anno 2023.

Per ridurre ulteriormente l'indebitamento e ottenere una maggiore flessibilità, la società intende pagare il minimo legale di dividendi per il 2024, come annunciato in precedenza. Pertanto propone un dividendo invariato di 0,11 Euro per azione avente diritto all'assemblea annuale degli azionisti del 25 aprile 2025.

Anderson ha definito il 2025 un “anno cruciale” per l'azienda, spiegando che è il secondo anno della svolta di Bayer e sarà il più difficile in termini di risultati finanziari, con vendite nette più o meno in linea e utili e free cash flow inferiori all'anno precedente. L'azienda prevede un miglioramento dei risultati a partire dal 2026.

Oltre alle quattro priorità strategiche esistenti, l'azienda sta aggiungendo la redditività di Crop Science, la divisione della casa di Leverkusen dedicata all'agricoltura rigenerativa, come quinta area di interesse, insieme al lancio di un piano quinquennale completo per migliorare gli utili. “Ci vedrete con le maniche rimboccate, concentrati a intraprendere le azioni giuste per preparare i nostri clienti, la nostra azienda e i nostri proprietari a un futuro prospero”, ha aggiunto Anderson.

Per quanto riguarda Crop Science il fatturato è diminuito del 2% a 22,259 miliardi di Euro. L'attività, sottolinea la nota della società, "è stata influenzata principalmente dal calo dei prezzi nel settore della protezione delle colture, dovuto alla pressione della concorrenza sui prezzi". La diminuzione dei volumi nel settore delle sementi e dei prodotti fitosanitari, dovuta alla riduzione delle superfici piantate, "è stata compensata dalla crescita dei volumi nel settore della protezione delle colture". L'ebitda prima degli elementi speciali di Crop Science è diminuito del 14,2% a 4,325 miliardi di Euro, principalmente a causa del significativo calo dei prezzi nel settore degli agrofarmaci: il margine ebitda prima delle voci speciali è diminuito di 2,3 punti percentuali, attestandosi al 19,4%.

Il piano per incrementare la redditività di Crop Science, sottolinea Anderson, è incentrato su misure chiave riguardanti il portafoglio prodotti, la ricerca e lo sviluppo, la produzione, le funzioni commerciali e quelle abilitanti, per un totale di oltre un miliardo di euro di contributi ai guadagni annuali entro il 2029. Include anche un programma di produttività di cassa di ampia portata. Bayer punta a una crescita superiore al mercato per la divisione Crop Science nei prossimi anni, con oltre 3,5 miliardi di Euro di vendite incrementali derivanti dall'innovazione entro il 2029. Entro lo stesso anno, la divisione punta a un margine ebitda al lordo delle voci speciali della metà degli anni '20. “Riconosciamo la necessità di agire, il nostro team ha un piano e ha le carte in regola per realizzarlo”, ha dichiarato Anderson.

Per quanto riguarda le prospettive del gruppo Su base valutaria (cioè sulla base dei tassi di cambio medi mensili nel 2024), Bayer prevede di generare vendite tra 45 e 47 miliardi di Euro nel 2025. Ciò corrisponde a una variazione da meno 3 a più 1 percento su base valutaria e di portafoglio. Su base valutaria, l'azienda prevede un ebitda prima delle voci speciali di 9,5-10,0 miliardi di Euro, un utile core per azione di 4,50-5 Euro e un free cash flow di 1,5-2,5 miliardi di Euro. L'indebitamento finanziario netto alla fine dell'anno 2025 dovrebbe essere pari a 31-32 miliardi di Euro su base corretta per la valuta.