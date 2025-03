Mars, bond da 26 miliardi $ per comprare le Pringles

Mars, il gigante degli snack, ha emesso un'offerta obbligazionaria da 26 miliardi di dollari in otto parti con rating investment-grade per finanziare l'acquisizione di Kellanova, il produttore delle famose Pringles, in quella che dovrebbe essere una delle più grandi operazioni di acquisizione di quest'anno annunciata ad agosto 2024 (leggi notizia EFA News). Non a caso i bookrunner, cioè gli intermediari finanziari dell'offerta sono Bank of America, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley e Rabobank.

La comunicazione è avvenuta con una nota ufficiale in cui Mars Incorporated, società di McLean, in Virginia, ha annunciato "la fissazione del prezzo dell'offerta privata, precedentemente annunciata, di 26 miliardi di dollari di importo nominale aggregato di titoli senior". Mars ha prezzato obbligazioni (le Notes, titoli di debito) con scadenze che vanno da due anni a 40 anni, cioè fino al 2065: la società ha dichiarato che riscatterà le obbligazioni a un prezzo pari al 101% dell'importo principale se l'acquisizione non sarà completata entro il 20 agosto 2026.

"La società -spiega la nota- intende utilizzare i proventi netti dell'offerta delle Notes, insieme ad altre fonti di finanziamento e alla liquidità disponibile, per finanziare l'acquisizione in corso di Kellanova, società del Delaware, e per pagare le relative commissioni e spese. L'acquisizione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative. La chiusura di questa offerta non è condizionata alla realizzazione dell'acquisizione: se l'acquisizione non viene consumata entro o prima del 20 agosto 2026, o se l'accordo di fusione per l'acquisizione viene risolto prima, le Notes saranno soggette a un rimborso speciale obbligatorio a un prezzo di rimborso pari al 101% dell'importo principale delle Notes da rimborsare, più gli eventuali interessi maturati e non pagati".

Se Mars raccoglierà i 26 miliardi di dollari realizzerà l'ottava operazione più grande di tutti i tempi, più che raddoppiando l'ammontare delle emissioni obbligazionarie investment-grade legate alle fusioni e acquisizioni per l'anno in corso.