Nestlè investe in Spagna per il nuovo packaging

Nestlé Spagna investe 15 milioni di Euro nello stabilimento di Girona per le confezioni riciclabili del caffè solubile Nescafé e le capsule Nescafé Dolce Gusto "per promuovere ulteriormente la produzione di prodotti con imballaggi riciclabili", come spiega la multinazionale in un comunicato. In particolare, lo stabilimento ha avviato i lavori di costruzione di due nuove linee di confezionamento che consentiranno l'utilizzo di materiale riciclabile, riducendo al minimo l'uso di plastica vergine lavorando con macchine più efficienti dal punto di vista energetico. Queste linee saranno, inoltre, dotate delle più recenti tecnologie, con un elevato livello di automazione. Il completamento dei lavori è previsto per la fine dell'anno.

Con queste nuove linee, lo stabilimento Nestlé di Girona inizierà a produrre il sacchetto di ricarica Nestlé in Spagna realizzato in materiale riciclabile. Questo prodotto è stato lanciato sul mercato circa due anni fa e consente al consumatore di continuare ad avere la stessa ricetta e la stessa qualità di Nescafè in una confezione più sostenibile e il cui contenuto può essere utilizzato anche per riempire la mitica fiaschetta di caffè solubile. Inoltre, questo sacchetto di ricarica contiene almeno il 97% di peso di imballaggio in meno rispetto alla bottiglia di vetro, contribuendo a ridurre l'impronta ambientale. La nuova linea consentirà di produrre, entro la fine del 2025, vari formati, da 75 a 275 grammi di Nescafè classico e Decaffeinato.

Nestlé sta, inoltre, costruendo una nuova linea per le bustine Nescafè, che consentirà di confezionare questo prodotto in un imballaggio monomateriale riciclabile. In questo modo si ridurrà l'uso di plastica vergine di 60 tonnellate all'anno. Inoltre, questa nuova linea consentirà di produrre 1.200 bustine al minuto. Questa linea consentirà di continuare a produrre le bustine di caffè solubile di Nescafè Classic natural e Nescafè classic decaffeinated per il settore della ristorazione e dell'ospitalità e per il settore della vendita al dettaglio, che già oggi sono prodotte in fabbrica e che ora vengono realizzate in confezione riciclabile.

"Questo importante investimento nella nostra fabbrica di caffè solubile Nestlé -spiega Arnau Pi, direttore dello stabilimento Nestlé di Girona- non solo rafforza il nostro impegno verso la sostenibilità ma riflette anche la nostra dedizione a fornire prodotti di alta qualità ai nostri consumatori. L'implementazione di queste nuove linee di confezionamento ci permetterà di utilizzare materiali riciclabili, il che rappresenta un passo significativo verso la riduzione della plastica vergine e la promozione di un'economia circolare. Noi di Nestlé crediamo che un'alimentazione sostenibile sia fondamentale per il nostro futuro e ci impegniamo a fare da apripista in questa trasformazione”.