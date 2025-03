Grana Padano festeggia il trionfo della Brignone

Successo numero 36 in carriera per la sciatrice azzurra, i complimenti delle istituzioni.

L’Italia dello sport e del food trionfa nella Coppa del Mondo di Sci. Federica Brignone vince lo slalom gigante ad Are, in Norvegia, gara sponsorizzata dal Grana Padano, il formaggio Dop più consumato nel mondo. “E’ un altro grande trionfo per la nostra Federica Brignone, vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri", ha commentato sui social il ministro dell’Agricoltura, Foreste e Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida. "Quando una Dop italiana sostituisce un marchio come Audi nella Coppa del Mondo, è unbel segnale per il Made in Italy”.

“Il nostro impegno nello sport è di lunga data non solo in Italia", commenta Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Tutela Grana Padano. "Portiamo da anni il Grana Padano nelle più importanti gare in tutto il mondo e oggi condividiamo la gioia non solo degli sportivi per la vittoria numero 36 di Federica Brignone. Questi successi sono il miglior incoraggiamento per il grande appuntamento dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, che vedranno il Grana Padano sponsor ufficiale egli atleti azzurri alla conquista di altri trionfi”.