Fao: indicatore Sdg per la diversità alimentare minima

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) ha assunto la custodia congiunta con il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) di un nuovo indicatore dell'Obiettivo di sviluppo sostenibile (Sdg) riguardante la diversità alimentare minima (Mdd). Questo indicatore cattura un aspetto cruciale in precedenza mancante nel tracciamento dei progressi verso la fine della malnutrizione e il raggiungimento dell'Sdg 2 (Fame zero) e della più ampia Agenda 2030. Il nuovo indicatore è stato formalmente adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nella sua 56° sessione a New York.

L'inclusione dell'Mdd come nuovo indicatore Sdg è una delle poche modifiche sostanziali approvate dalla Commissione come parte della Revisione completa del 2025 del quadro degli indicatori Sdg, la seconda e ultima Revisione completa nell'orizzonte temporale dell'Agenda 2030.

La misura rappresenta il capitolo finale di un lungo processo iniziato più di un anno fa da una coalizione di paesi e organizzazioni internazionali guidata dalla Svizzera e guidata dalla Fao e dall'Unicef, con il supporto dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La diversità, ovvero la varietà di alimenti che consumiamo, è uno dei pilastri di una dieta sana. La qualità di una dieta è essenziale per prevenire tutte le forme di malnutrizione e sostenere la salute, la crescita, lo sviluppo e il benessere. Il nuovo indicatore Mdd è stato convalidato metodologicamente e sarà misurato per due gruppi di popolazione: bambini e donne in età riproduttiva, rispettivamente denominati "Mdd-C" e "Mdd-W". L'Unicef assumerà il ruolo di agenzia custode per Mdd-C e la Fao per Mdd-W. Quest'ultimo, sviluppato dalla Fao e dai suoi partner, è un semplice indicatore sì/no per stabilire se le donne di età compresa tra 15 e 49 anni hanno consumato almeno cinque dei 10 gruppi alimentari definiti nelle 24 ore precedenti.

I dieci gruppi alimentari sono definiti come segue: cereali, radici e tuberi bianchi e platani; legumi (fagioli, piselli e lenticchie); noci e semi; latte e latticini; carne, pollame e pesce; uova; verdure a foglia verde scuro; altri frutti e verdure ricchi di vitamina A; altre verdure; e altri frutti.

Maggiore è la percentuale di donne nel campione che raggiungono questa soglia, maggiore è la possibilità che le donne nella popolazione consumino diete che contengano sufficienti vitamine e minerali. Un processo di sviluppo simile è stato guidato dall'Unicef per Mdd-C.

La Fao e l'Unicef, in collaborazione con l'Oms e altri partner, hanno a lungo guidato gli sforzi di raccolta dati sulla sicurezza alimentare e la nutrizione, sottolineando la necessità di convalidare e armonizzare i metodi di misurazione. Ciò include l'insicurezza alimentare come parte del monitoraggio dell'Sdg2, guidato dalla Fao, e il monitoraggio dei progressi verso gli obiettivi dell'Assemblea mondiale della sanità come arresto della crescita infantile, deperimento, anemia e sovrappeso, guidati dall'Unicef e dall'Oms. L'inclusione di Mdd rappresenta la prima volta che una misura della qualità delle diete verrà aggiunta a queste informazioni critiche.

L'indicatore Mdd-W può essere utilizzato per valutare la diversità alimentare a livello di popolazione, valutare l'impatto dei programmi, informare le politiche e stabilire obiettivi. Mdd si concentra su donne e bambini, due gruppi che sono maggiormente a rischio di varie forme di malnutrizione.