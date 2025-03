Pasta protagonista a Ipack-Ima

Ipack-Ima, la fiera internazionale specializzata in packaging, processing e materiali innovativi, in programma a Fiera Milano Rho dal 27 al 30 maggio 2025, lancia una nuova collaborazione che mira a rafforzare il dialogo con il mercato della pasta con un evento imperdibile per il settore: il Pastaria Festival. Promosso da Pastaria, la rivista internazionale di riferimento per i produttori di pasta, il festival è in programma con un’edizione straordinaria all’interno degli spazi di Ipack-Ima nelle giornate del 28 e 29 maggio 2025. Un evento nell’evento, con l’obiettivo di offrire ai produttori di pasta un’occasione unica per aggiornarsi, confrontarsi con esperti e scoprire le ultime novità.

“Il mercato che ruota attorno alla pasta e al grain based food fa parte di una filiera molto ampia che spazia dal food processing al bakery, dal packaging machinery al fine linea, senza dimenticare automazione, robotica, tracciabilità, labelling e i materiali innovativi, strategici per un prodotto di largo consumo come la pasta", dichiara l'amministratore delegato Simone Castelli di Ipack-Ima. "Con un evento della portata di Pastaria, Ipack-Ima mira ad aprire un dialogo ancora più stretto e proficuo con un comparto che è da sempre protagonista in fiera, con la prospettiva di esserlo sempre di più”.

"Il Pastaria Festival nasce con l'obiettivo di offrire ai produttori di pasta un'occasione unica di aggiornamento e confronto: quest’anno lo farà in un contesto internazionale di eccellenza come Ipack-Ima", annuncia Lorenzo Pini, direttore ed editore di Pastaria. "L’industria pastaria si evolve rapidamente, e il nostro obiettivo è creare un momento di scambio qualificato, dove tecnologia, mercato e know-how si incontrano per offrire nuove prospettive di sviluppo. Siamo entusiasti di portare il Pastaria Festival all’interno di Ipack-Ima 2025, una collaborazione che rafforza il nostro impegno nel dare voce e valore a un settore strategico, mettendo in connessione tutti i protagonisti della filiera”.

Giunto alla sua nona edizione, il festival rappresenta il principale appuntamento internazionale per l’industria pastaria, con un programma di convegni e incontri di alto livello, proposti in italiano e inglese con traduzione simultanea e arricchito dal contributo di università, aziende e specialisti del settore. I temi spaziano dall’innovazione tecnologica alla sostenibilità, dalla sicurezza alimentare alle dinamiche del mercato globale, per offrire strumenti concreti per affrontare le sfide del futuro.

Essendo parte integrante di Ipack-Ima, il festival permetterà non solo di seguire un ricco programma di convegni, ma anche di esplorare le più recenti innovazioni tecnologiche presentate dagli espositori della fiera ed entrare in contatto diretto con fornitori di soluzioni per la produzione e il confezionamento della pasta, creando nuove sinergie di business. La partecipazione al Pastaria Festival 2025 è gratuita e riservata ai produttori di pasta. Il programma dettagliato dell’evento sarà presto disponibile su www.pastaria.it.