Nestlé Italia: oltre 750mila capsule riciclate con progetto Recap

In occasione della Giornata Internazionale del Riciclo (18 marzo), il Gruppo Nestlé in Italia (con il brand Nescafé Dolce Gusto) e illycaffè ricordano il loro impegno per la sostenibilità attraverso Recap, il primo progetto a livello nazionale focalizzato sul riciclo delle capsule in plastica. Nato a fine 2021 con un pilota, il progetto si è rafforzato con la nascita dell’“Alleanza per il riciclo delle capsule in plastica”, fondata dalle due aziende a novembre 2024, e pronta ad accogliere altri produttori e distributori di capsule di caffè che intendano aderire al progetto. L’iniziativa punta alla creazione di un circuito per la raccolta e il riciclo delle capsule di caffè esauste grazie alla firma di un Protocollo d’Intesa con Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Emilia Romagna e i gestori dei rifiuti urbani locali. Nella sola fase pilota, svolta negli ultimi anni, sono state raccolte 750mila capsule.

Inizialmente sperimentato in quattro comuni del friulano e del giuliano, Recap si è recentemente esteso anche all’Emilia Romagna, con l’adesione al progetto da parte dei comuni di Bologna e Ferrara. Attualmente, nelle due regioni, sono quindi 28 i comuni coinvolti e 37 i centri di raccolta delle capsule.

Recap rappresenta un modello virtuoso che dimostra che la collaborazione tra pubblico e privato non solo sia possibile, ma che debba diventare la strada da seguire per raggiungere risultati davvero significativi in materia di economia circolare. In questa prospettiva, è fondamentale per le aziende unire le forze e lavorare in maniera sinergica con i propri colleghi competitor, come accade con Nestlé e illycaffè, con l’obiettivo di includere anche altre imprese e operatori. L’iniziativa punta, inoltre, a sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini nelle aree in cui il progetto è attivo, coinvolgendoli attivamente grazie alla possibilità di riconsegnare le capsule esauste negli appositi centri di raccolta selezionati del proprio territorio. Da qui le capsule sono poi avviate a trattamento in un impianto specializzato per la separazione della plastica e del caffè per sperimentare e identificare possibili applicazioni dei due materiali.

La partecipazione di Nestlé e di illycaffè al progetto Recap rientra nel più grande impegno delle due aziende per migliorare la sostenibilità dei propri imballaggi lavorando lungo diverse direttrici: investire nella creazione di iniziative di economia circolare, potenziare le infrastrutture di gestione dei rifiuti, riprogettare il proprio packaging e ottimizzare l’utilizzo di materiali riciclabili e riutilizzabili.

“Questa Giornata rappresenta per noi l’occasione per ribadire che, come dimostra il progetto Recap, la collaborazione tra pubblico e privato sia fondamentale per promuovere iniziative di economia circolare che possano diventare davvero efficaci. Solo così, infatti, possiamo trasformare le sfide in opportunità e creare sinergie che coinvolgano istituzioni, aziende e comunità. È per questo che abbiamo dato vita ad una Alleanza aperta anche ad altre imprese che intendono lavorare con noi sulla circolarità delle capsule di caffè” ha dichiarato Marta Schiraldi, Head of Sustainability Nestlé Italia.

“La Giornata Internazionale del Riciclo ci invita a riconsiderare le nostre abitudini quotidiane e a riflettere sull’opportunità di adottare un approccio più sostenibile e responsabile. Il progetto Recap rappresenta la sintesi dell'impegno di illycaffè nel perseguire un modello di economia circolare che incoraggia il riciclo e favorisce la rigenerazione delle risorse. Azioni concrete che riducono l’impatto ambientale della produzione e del consumo”, racconta David Brussa, Chief Total Quality & Sustainability Officer di illycaffè.