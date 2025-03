Giallo Limoncello: il noir torna protagonista

Un libro, un autore, un’atmosfera unica. La rassegna Giallo Limoncello, arrivata alla quarta edizione, torna con il primo appuntamento dell’anno e lo fa in grande stile. Giovedì 3 aprile, presso il winebar Trimani protagonista sarà Massimo Carlotto, maestro del noir mediterraneo e creatore della serie dell'Alligatore, che presenterà il suo ultimo libro "Danzate su di me" (Sem-Feltrinelli) intervistato come sempre dalla giornalista e scrittrice Federica Fantozzi.

Quattro storie di donne in bilico tra sofferenza, amore, delusione e crudeltà. Danzate su di me è una raccolta di racconti che scava nella provincia italiana e indaga in vite solo apparentemente normali. C'è l'amante del famoso musicista, che da sedici anni vive confinata nell'ombra, felice della sua vita segreta e appagata della canzone che lui le ha dedicato; o almeno, così sembra. C'è la casalinga, moglie di un disoccupato, che conta i centesimi della spesa e si abbrutisce davanti alla tv mentre ripone ogni speranza di riscatto nel matrimonio della figlia. C'è Gaia, egoista e vanesia, che fa ballare tutti – marito, figlio, amante, migliore amica - alla sua musica vuota come la sua anima. E c'è Lise, “la tedesca”, ex croupier sulle navi da crociera, che privata dell'amore romantico vorrebbe solo togliere il disturbo in modo elegante.

Quattro racconti avvolgenti e drammatici, che come sempre nella scrittura intensa di Carlotto scavano fino all'osso nei rapporti umani sotto l'apparenza di benessere e felicità accuratamente e ipocritamente coltivata tra foto sui social e barbecue con i vicini. E rivelano l'abisso lungo il quale corriamo quasi tutti: la mancanza di affetti, la nostalgia dei sentimenti. Un altro magistrale tassello del mosaico della provincia amara e avida del Nord Est italiano che l'autore tratteggia da anni mescolando il ritmo del thriller con la profondità psicologica del noir.

Dal 2020, Giallo Limoncello non è solo una rassegna letteraria, ma un’esperienza che coinvolge tutti i sensi: il gusto delle parole, il piacere della lettura e il sapore del buon vino. Ogni appuntamento è un incontro che va oltre la semplice presentazione di un libro, ma diventa un’occasione per scoprire, degustare, e condividere emozioni in compagnia di chi ama la letteratura noir e l'arte della narrazione. Nel corso degli anni, Giallo Limoncello ha accolto autori straordinari come Alessia Gazzola, Piero Colaprico, Walter Veltroni e Gabriella Genisi, regalando incontri che sono rimasti nel cuore dei partecipanti.

La serata sarà accompagnata da un abbinamento di piatti creati dalle sapienti mani di Carla Trimani ispirati alle ambientazioni dei libri con i vini del territorio e con i cocktails a base di Limoncello Pallini, sponsor dell’iniziativa.