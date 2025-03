Bayer investe nella produzione di mais in Zambia

Bayer ha annunciato oggi l'apertura di un nuovo stabilimento per la produzione di semi di mais a Kabwe, in Zambia. Grazie a questo nuovo impianto, del valore di 32 milioni di euro, insieme a ulteriori investimenti nell'organizzazione e nella rete di coltivatori, il gruppo triplica la sua capacità attuale di produzione di semi di mais di alta qualità nel paese nel 2025. Tale capacità si converte in un consumo annuale di mais di circa 30 milioni di persone nella regione. Si prevede che la produzione di semi aumenterà ulteriormente nei prossimi anni. I semi ad alta resa raggiungeranno 6,4 milioni di piccoli agricoltori in Zambia e in altri paesi dell'Africa subsahariana quest'anno e fino a 10 milioni entro il 2030. Ad oggi, l'investimento è il secondo più grande investimento privato di un'azienda tedesca in Zambia.

"Milioni di persone in tutto il mondo, in particolare nell'Africa subsahariana, soffrono di grave insicurezza alimentare. Porre fine alla fame è fondamentale per la nostra missione in Bayer. Con il nostro nuovo stabilimento di sementi in Zambia, vogliamo dare un contributo significativo a questo obiettivo cruciale", ha affermato l'amministratore delegato Bill Anderson, che ha inaugurato il sito insieme a Hakainde Hichilema, presidente dello Zambia.

Nonostante la sua vasta terra arabile e il notevole potenziale agricolo, in particolare nell'Africa subsahariana, una persona su cinque nel continente affronta l'insicurezza alimentare e nutrizionale. Le ragioni principali includono una conoscenza agronomica limitata e l'accesso alla tecnologia moderna. Con il suo nuovo sito, Bayer sta aiutando ad affrontare queste sfide, aumentando sia la quantità che, soprattutto, la qualità dei semi certificati disponibili, offrendo rese più elevate e una maggiore resilienza al clima e alle malattie. Oltre alla gestione e alla formazione agronomica, tali semi di mais ibrido-convenzionale consentono agli agricoltori in Zambia e nei paesi limitrofi di produrre più cibo in modo più efficiente, aumentando così la loro produttività e contribuendo alla sicurezza alimentare.

Ciò vale in particolare per i piccoli agricoltori, che in media coltivano su meno di 10 ettari e producono fino al 70% del cibo consumato nel continente. "Una maggiore produttività non solo aumenta la sicurezza alimentare, ma fa un'enorme differenza per i mezzi di sostentamento dei piccoli agricoltori, delle loro famiglie e persino delle loro comunità", ha affermato Debra Mallowah, responsabile della divisione Crop Science di Bayer in Africa. Rivolgendosi a un massimo di 10 milioni di piccoli agricoltori, l'investimento contribuisce in modo significativo a promuovere l'obiettivo di Bayer di raggiungere 21,5 milioni di piccoli agricoltori in Africa e 100 milioni a livello globale entro il 2030.

Mentre affronta le sfide della sicurezza alimentare nella regione e supporta i piccoli agricoltori, l'investimento rappresenta anche un'importante opportunità commerciale per Bayer. L'Africa è uno dei mercati in più rapida crescita con un notevole potenziale agricolo. La domanda di ibridi del marchio Dekalb di Bayer ha mostrato una crescita considerevole nel corso degli anni, superando l'offerta. In quanto tale, il sito è una componente chiave della strategia di crescita di Bayer per l'Africa, con l'aspirazione di raddoppiare l'attività della Crop Science Division nel continente entro il 2030.

A tal fine, altri 35 milioni di euro fino al 2028 sono destinati all'ulteriore espansione della rete di produzione di sementi nell'Africa subsahariana. L'esperienza di Bayer nella selezione e produzione di semi di mais ha un potenziale particolare perché è una coltura alimentare di base in Africa; ad esempio, in Zambia, una farina di mais nota come "nshima", costituisce una parte significativa della dieta quotidiana, fornendo il 60% del fabbisogno calorico.

Si prevede che la nuova struttura stimolerà la crescita economica nella regione creando posti di lavoro e opportunità di business. Bayer prevede di impiegare 80 dipendenti fissi e oltre 100 lavoratori stagionali e appaltatori presso il sito. Inoltre, circa 15.000 posti di lavoro stagionali in azienda saranno generati attraverso le operazioni sul campo di Bayer e quelle dei coltivatori a contratto per produrre i semi.

Bayer si impegna a essere un membro attivo delle comunità in cui opera. Pertanto, sono in corso due iniziative per supportare le comunità attorno a Kabwe. Il quartiere accanto alla nuova struttura trarrà vantaggio da una migliore accessibilità e stoccaggio dell'acqua attraverso un pozzo riattivato per l'approvvigionamento idrico, un nuovo serbatoio e tubazioni, finanziati da Bayer.

In quanto life science company, Bayer supporta anche il sistema sanitario locale. Attualmente, i residenti che vivono vicino al sito devono percorrere fino a 20 chilometri per accedere alla struttura sanitaria più vicina, penalizzando in modo sproporzionato donne e bambini. Sulla base di un modello di partenariato pubblico-privato in collaborazione con il ministero della Salute dello Zambia, il Comune di Kabwe, la Ong Project Concern Zambia e la comunità locale, Bayer finanzierà l'istituzione di un nuovo centro sanitario, che mira a fornire servizi sanitari essenziali a oltre 10mila residenti, inclusi i dipendenti Bayer e i loro dipendenti.

"La nuova struttura ci aiuterà a migliorare la sicurezza alimentare, a dare potere ai piccoli agricoltori e a supportare le comunità in numerosi paesi del continente africano. È anche una grande opportunità di business per Bayer. Non vediamo l'ora di aumentare la produzione", ha concluso Anderson.