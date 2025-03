Molini Pivetti e Academy Iannucci a sostegno dei talenti dell'arte bianca

L'eccellenza delle farine Molini Pivetti si unisce all'arte bianca firmata Academy Iannucci, con l’obiettivo di valorizzare e far crescere le figure professionali di pizzaiolo, pasticcere e panificatore attraverso percorsi formativi di alto livello. L’azienda molitoria di Renazzo, in provincia di Ferrara, rinomata per la qualità delle sue farine, diventa main sponsor della prestigiosa scuola guidata dal maestro pizzaiolo Vincenzo Iannucci, e supporterà con le proprie farine la formazione.

“L’Academy Iannucci - Pizzaioli in Luce vuole essere un punto di riferimento per coloro che ricercano una formazione pratica e di alto livello. Il professionista oggi deve saper innovare assicurandosi che i prodotti alimentari soddisfino in primis le esigenze in termini di salute e nutrizione, senza però trascurare il gusto e la sostenibilità, nel rispetto dell’ambiente. Di qui è nata l’idea di sviluppare una formazione che guardi alla professione a tutto tondo, dai segreti delle tecniche di lavorazione fino ai consigli su come sviluppare il proprio business”, afferma Vincenzo Iannucci.

Oltre alla formazione tecnica e pratica, nel ricco calendario degli appuntamenti ci sono due incontri d’eccezione. Il primo appuntamento, dal titolo “Consigli per creare un brand di successo”, è per martedì 25 marzo, a Striano (Napoli), presso Cantiere del Gusto, in via Farricella I°, dove è già confermata la presenza di oltre 70 pizzaioli. Si tratta di un’occasione di formazione imperdibile, arricchita dalle testimonianze di successo di Ciro Poppella, maestro della pasticceria celebre per il suo “fiocco di neve” e Edoardo Ammendola dell’Antica Pizzeria Di Matteo, del centro storico di Napoli.

"Mi emoziona sempre raccontare come la Pasticceria Poppella sia diventata un punto di riferimento per i napoletani e per i tanti turisti che affollano la città di Napoli", dichiara Poppella. "La mia pasticceria è un’arte che mi ha permesso di raggiungere grandi soddisfazioni con accanto sempre la mia famiglia".

Ammendola sottolinea l’importanza della formazione per chi opera nel mondo dell’arte bianca: “La nostra pizzeria è una parte della storia di Napoli e della sua tradizione gastronomica. Da più di ottantacinque anni, siamo testimoni di un’evoluzione che ha visto passare qui numerose generazioni. La pizza napoletana è un’arte, e noi siamo i custodi di questa arte, orgogliosi di portarla avanti con lo stesso spirito e la stessa dedizione di quando è nata. Ma non basta solo prepararla: è un mestiere che va conosciuto a 360°, che richiede una formazione continua, ma anche un profondo rispetto per la tradizione e la cultura che c'è dietro ogni singolo gesto”.

La partnership tra l’Academy Iannucci e Molini Pivetti amplia la rete con l’apertura di tre nuove sedi in Italia, oltre alla sede principale presso Molini Pivetti, il Pivetti Lab, a Renazzo. “L’Academy è soprattutto un luogo di incontro tra professionisti, dove creare connessioni nel settore e ampliare le proprie opportunità lavorative grazie a momenti di formazione e di confronto, ma anche fiere ed eventi di settore, che ad oggi conta oltre 80 iscritti”, afferma Iannucci.