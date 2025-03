Giornata Mondiale Farina. Italmopa: farine e semole italiane frutto di eccellenza

Si celebra oggi 20 marzo la Giornata Mondiale della Farina. A tal riguardo, Italmopa - Associazione Industriali Mugnai d’Italia, aderente a FederPrima e Confindustria, che rappresenta in via esclusiva l’Industria molitoria italiana, evidenzia che, tra le numerose tipologie di farine, quelle derivanti dalla macinazione del grano tenero e del grano duro risultano storicamente le più diffuse nel nostro Paese e nel mondo in generale.

“La qualità e la versatilità delle farine e semole italiane sono anche, o forse soprattutto, frutto di una storia, quella dei nostri molini e dei nostri mugnai e mugnaie, che, nel corso degli ultimi decenni, ha sapientemente coniugato tradizione e innovazione”, evidenzia Andrea Valente, presidente Italmopa, “il processo molitorio è rimasto nel tempo sostanzialmente inalterato ma l’evoluzione tecnologica degli impianti garantisce oggi sfarinati di assoluta garanzia sotto il profilo igienico-sanitario e con caratteristiche tecnologiche rispondenti perfettamente alle esigenze del mercato”.

Sono attualmente circa 300 i molini che operano nel nostro Paese e che trasformano annualmente oltre 12 milioni di tonnellate di frumento tenero e di frumento duro per la produzione di quasi 8 milioni di tonnellate di sfarinati, destinati a prodotti simbolo del Made in Italy alimentare quali pasta, pane, pizza, prodotti biscottieri, lievitati e pasticceria. Il comparto molitorio nazionale si pone ormai saldamente al vertice dell’Industria molitoria europea per i volumi ma anche per la qualità della sua produzione. Una qualità unanimemente riconosciuta e apprezzata come testimoniato, tra l’altro, dalla crescita continua e robusta delle nostre esportazioni di sfarinati - che hanno registrato, negli ultimi 15 anni, una crescita di oltre il 300% per situarsi ormai complessivamente in quasi mezzo milione di tonnellate - e di prodotti derivati.

“Al fine di consentire ai consumatori di vivere il processo di trasformazione del grano in farina e semola e di apprezzare la maestria e la professionalità del Mugnaio moderno”, informa ancora Valente, “abbiamo ritenuto opportuno, come Italmopa, riproporre, con grande entusiasmo, la Giornata ‘Molini a Porte Aperte’, giunta alla sua quarta edizione, che si svolgerà il prossimo sabato 24 maggio, e che consentirà ancora una volta ai visitatori di scoprire una realtà spesso inattesa e per questo motivo ancora più affascinante”.