Italia-Ucraina, prove di collaborazione in agricoltura

Vitalii Koval, ministro della Politica agraria e dell'alimentazione dell'Ucraina, ha incontrato Carlo Formosa, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica Italiana in Ucraina, insieme ai rappresentanti dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e del Centro Internazionale di Studi Agronomici Mediterranei Avanzati (CIHEAM). Alla riunione hanno partecipato anche il Viceministro Oksana Osmachko e il Capo dell'Agenzia Statale per la Pesca, Vladyslav Neveselyi.

Durante l'incontro, le parti hanno discusso le possibili aree di cooperazione tra i due Paesi nel settore agricolo: in particolare, l'ambasciatore d'Italia in Ucraina e un rappresentante dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo hanno firmato un documento di progetto intitolato "Programma di supporto alla ricostruzione del potenziale economico dell'industria agroalimentare ucraina", con il sostegno del ministero della Politica agraria e dell'alimentazione e del CIHEAM. In conseguenza della riunione, le parti hanno firmato l'accordo per l'avvio del progetto per 9 milioni di Euro "Pro.UKR" per promuovere lo sviluppo agricolo sostenibile e la sicurezza alimentare nelle aree rurali.

Il programma 'Pro.UKR' si inserisce in un più ampio quadro di supporto italiano alla ripresa dell'Ucraina e in particolare della Regione di Odessa, con l'obiettivo di favorire la resilienza economica e sociale del paese nel difficile contesto attuale. Il progetto sarà realizzato nella regione di Odessa, in particolare nei distretti di Berezovsky, Rozdilnyansky e Odessa: il supporto riguarderà 16.200 piccole e medie aziende agricole che occupano circa 48.000 persone. L'obiettivo del progetto è sostenere le piccole e medie imprese agricole, migliorare la posizione dei prodotti agroalimentari ucraini sui mercati globali attraverso il supporto tecnologico e l'adeguamento agli standard di qualità europei, oltre a sviluppare la produzione zootecnica.

Il progetto prevede inoltre il sostegno allo sviluppo dei sistemi di irrigazione nella regione di Odessa. L'idea principale del progetto è la formazione e la creazione di cooperative per la lavorazione dei prodotti agricoli delle piccole aziende agricole, nonché l'instaurazione di legami stabili tra i mercati ucraino e italiano.

"Il settore agroalimentare -ha dichiarato l'ambasciatore Formosa- rappresenta una componente chiave per la ripresa economica dell'Ucraina, soprattutto nelle aree rurali dove le piccole imprese sono state particolarmente colpite dal conflitto. L'Italia conferma il proprio sostegno con un progetto concreto volto a rafforzare la sicurezza alimentare e a promuovere uno sviluppo agricolo sostenibile".